多圖︱國慶臨近旗海飄揚　國旗區旗遍佈全港

「十一」國慶將至，各區掛出旗海的情景又再出現。記者昨日（29日）在多區視察，市區路邊已掛起大量一串串小小的國旗和區旗，海邊亦出現一面面大型旗幟，迎接國慶到來。



土瓜灣漆咸道北和土瓜灣道交界，欄杆已掛上一串又一串小小的國旗和區旗，分隔兩條大道的行人路亦豎起一面面旗幟。而在紅磡海傍，太陽能燈柱之間拉起長長的國旗陣，綿延不絕，未見盡頭。

將軍澳海邊亦有相同情景。一面面國旗豎立在岸邊的欄杆上，與新建的將軍澳跨灣連接路隔海相望。單車公園附近更是一片旗海，天橋上滿滿都是國旗。

到了西貢，四周仍是一片紅。西貢公立學校對開，有一塊慶祝國慶的大型牌坊，路旁亦見到西貢民政事務處的慶祝橫額。

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去年國慶日，有市民向路政署申請在燈柱掛國旗，之後收到路政署的帳單，要求支付14.7萬元，作為檢查費和申請費用。今年7月，在特首李家超指示下，路政署已豁免相關費用。

政府發言人當時表示，政府政策是推動愛國主義教育，一向積極推動民間團體及市民在尊重國旗、區旗及其圖案的前提下，共同慶祝國慶日、香港特別行政區成立紀念日或其他特別日子，包括使用國旗，以表達愛國情感。

發言人說，會制訂適當機制處理相關事項，包括如何妥善處理由民間團體及市民懸掛的國旗，並加強申請人對相關規範的了解。