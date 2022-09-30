生物研究員稱興起偷拍短裙女裙底　遭事主與母截獲　判感化1年

生物研究員聲稱因一時興起，在商場扶手電梯偷拍一名短裙女子的裙底，卻被女子與其母合力截停，並發現其手機內有27秒長的裙底片段。研究員早前承認控罪，案件今(30日)在九龍城法院判刑。署理主任裁判官黃雅茵指被告感化報告正面，過去一直努力學習。雖然本案案情嚴重，但知悉被告有聯繫明愛家庭服務中心接受輔導，可見其積極面對自己的問題，判他接受感化12個月。



被告甘泉（38歲，生物研究員），被控於2022年5月13日，在香港九龍黃大仙竹園道15號竹園商場2樓扶手電梯上，拍攝X的私密部位，被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會該行為是否獲得該X同意。

被告甘泉在九龍城法院承認偷拍女子裙底，被判感化一年。(資料圖片)

事主覺被告緊站其身後揭發

案情指，當日X身穿短裙與母親在商場購物，在乘搭扶手電梯時，發現被告緊緊站其身後。X感到不妥並轉身，發現被告拿著手機，以後置攝像鏡頭拍攝X的裙底。X見狀怒斥被告，其母親則上前截停被告及報警。警員其後在被告手機內發現一段27秒拍攝Z裙底的片段，被告在警誡下表示：「我貪玩，一時興起所以攞電話影人裙底」。

案件編號：KCCC 2233/2022