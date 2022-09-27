伊利沙伯中學稱就偷拍事件聯絡相關學生　受害人稱無收到

旺角伊利沙伯中學男學生偷拍裙底事件，校方被受害人指控籲算數了事。事件曝光後，學校向家長發公告回應事件，又指如學生「就是次報道有情緒困擾」，應盡快聯絡校方。

學校回覆查詢重申，已按一貫的程序處理，稱曾向所有相關的學生作出查問，及對應的情緒支援，又稱有調查事件，惟拒披露調查細節，亦無回應受害人的指控。早前接受訪問的受害人均指，無收到學校聯絡。



有伊利沙伯中學舊生指控學校，去年無妥善處理偷拍裙底事件，籲部份受害人算數了事。（資料圖片／李澤彤攝）

伊利沙伯中學上學年爆出學生連偷拍裙底事件，有受害人指控學校，以當事人不承認及無證據為由，籲受害人算數了事，又指其投訴已close file（結案）。有目擊者亦指控，學校未向所有目擊事件的同學查問，認為校方未嚴肅處理事件。

《香港01》於報道伊利沙伯中學疑不當處理偷拍事件的同日，學校向家長發公告。

稱若因新聞報道困擾可聯絡校方

《香港01》於周一（26日）報道事件後，學校即日向家長發公告，指得悉有傳媒報道一名畢業生於上一個學年的行為個案，校方不會就個別學生的行為回應。校方表示，訓輔組已按一貫程序了解及跟進個案，期間已諮詢警方，及與涉事的學生及家長面談，講解校方的處理方法。

學校於公告稱，對所有個案都會作出即時跟進，及為學生提供行為及情緒上的支援，又指如學生「就是次報導（道）有情緒困擾」，家長應盡快聯絡校方。

位於旺角的伊利沙伯中學，上學年爆出學生連偷拍裙底事件。（資料圖片／夏家朗攝）

校方：已聯絡相關學生 受害人：無收到

記者就事件及公告，再向伊利沙伯中學查詢，校方重申已按一貫的程序處理事件，又稱「已向所有相關的學生作出查問及對應的情緒支援」。不過，早前接受訪問的受害人均指，無收到學校聯絡。

校方又稱，有就事件進行調查，期間訓輔組老師已跟所有涉事的學生及家長面談，並講解學校的處理及他們應有的權利。至於調查的細節，校方稱涉學生個人資料，拒絕披露，無回應受害人的指控，亦無未回應有多少學生因事件或報道感困擾。 學校又指出，已訂立防止性騷擾政策。