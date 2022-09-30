中醫看診時藉詞免費按摩　乘機摸女病人私處　官斥肆意侵犯囚1年

女子因肩頸痛看中醫求診，男中醫師為她治療按摩時，觸及一度指插其陰道。男醫師事後被捕，早前否認非禮罪受審。案件今（30日）在觀塘法院裁決，裁判官屈禮雯指被告當時是毫無疑問存心侵犯X，裁定其罪成。屈官判刑指被告與事主為醫護關係，卻在提供治療時肆意侵犯對方，期間觸及並插入事主陰部，屬侵犯個人私隱及尊嚴，行為令人厭惡，違反誠信，案情嚴重，終判其囚12個月。



控方其後向法庭申請提返令，將被告於10月5日押解至法院處理另一宗案件。據司法機構網頁，被告在該案被控兩項非禮罪。



被告曾廸民（37歲），否認一項非禮罪，指他於2021年4月19日，在觀塘匯景廣場本草安和堂藍田中醫藥中心，猥褻侵犯女子X。

被告曾廸民被裁定非禮罪成，判囚1年。(劉安琪攝)

事主X作供清晰持平

屈官裁決指，X作供時清晰、持平，能仔細描述案發經過。提及辯方質疑X作為一個有一定人生經歷及知識的女子，聲稱遭非禮時的反應不合理，未有即時離開，惟屈官認為辯方的說法「過於概括、流於表面」，又指X當時非毫無反應，她有嘗試控制自己的身體以中止被告的非禮行為。屈官強調，知識與被非禮時應有的反應無關，否則學富五車的人就不會被侵犯，此說法顯然不合理。

認為未即時反應屬合理

屈官續指 ，X是一個有知識、言行端莊的女子，在庭上作供時驚慌但肯定，面對難以啟齒的話題時亦能鎮定回應，此與她在被非禮後的反應亦屬吻合。至於X事後向母親投訴事件時表現冷靜，屈官認為有些人被非禮後可能會腦海一片空白，人類的反應非千篇一律，故認為X當時的反應並無不合理之處。屈官因而認為被告當時是毫無疑問存心侵犯X，裁定其罪成。

案件編號：KTCC 346/ 2022