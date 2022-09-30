九龍城豪華餅店結業　顧客冒雨光顧　港大教授買48個蛋撻請學生食

九龍城豪華餅店早前宣佈原址將於今日（30日）結業，今日是暫別前最後一日，將於今晚10時關門，雖然整日下大雨，但亦有不少顧客特別到場光顧購買蛋撻。一名到來買蛋撻的港大教授表示，餅店的蛋撻是他學生時代的回憶，特意前來花費500元購買4打蛋撻及兩個椰撻回去宿舍請學生食；亦有市民指餅店的蛋撻是童年回憶，長大搬走後都不時會回來買蛋撻及蛋卷。



對於餅店即將暫別一眾街坊，老員工球姐則表示要由後生一輩接棒，「後生捱，後生做」，笑言感到開心，指「終於唔使捱」，被問到接下來有甚麼目標，她指會先放個幾月假，至於之後會否繼續在新店幫忙則未有打算。



▼9月30日 九龍城豪華餅店最後一日營業▼



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大雨下長時間五至十人在排隊等購買

有40多年歷史的九龍城豪華餅店，結業消息傳出後，連日來不少人湧到光顧。不過昨日（29日）最新消息，餅店負責人與The Academϊcs Group達成共識，將於明年選址重開「香港豪華餅家1977」，暫選定機場開店。

今日是豪華餅店暫別前的最後一日，雖然天氣較早前差，甚至下大雨，但亦無阻豪華餅店的支持者到場買最後的蛋撻。雖然人龍較早前少，但大部份時間都有約五至十人在排隊，不少更一次過買數盒蛋撻。

大學教授近10首到回來買蛋撻：學生時代回憶

現為港大教授的陳先生今午特意由薄扶林冒雨前來九龍城豪華餅店購買蛋撻，花費了500元買了4打共48個蛋撻及兩個椰撻，即每個10元，將會帶回宿舍與學生分享。他本來因有事請了半日假，故有時間前來排隊。

陳先生說，在讀書時不時都會到豪華餅店買蛋撻，是他學生時代的回憶，他亦提到已經近十年沒有光顧豪華餅店，知道今日是餅店最後一日營哾，雖然聽聞將有人會接手，但都想在轉手前再食一次，亦指較希望可在原址再食到餅店的蛋撻，「記憶嘅嘢點都有啲可惜嘅！」

陳先生最喜愛餅店的蛋撻，更認為是全香港最好味的酥皮蛋撻，「凡食酥皮蛋撻都一定嚟依度買。」

行動不便袁女士讚賞合桃酥：表裡都有合桃

佘先生童年時在九龍城居住，豪華餅店的蛋撻及蛋卷是他的童年回憶，即使現在搬到觀塘，亦不時會回來餅店買蛋撻，「幾好食架啲嘢。」佘先生指餅店本表示結業令人感到可惜，但現在亦希望它會搬到其他地方重開，「周不時落嚟買下都唔想佢閂門。」

行動不便的袁女士今日亦來到豪華餅店買蛋撻，她認為最抵食的是合桃酥，指坊間的合桃酥很多時只表面有合桃，而豪華餅店的合桃酥內裡亦有合桃。袁女士又提到老員工球姐很關心客人，問候她的腳是否受傷，認為較其他大型餅店有人情味，「其他你買完就走架喇嘛。」

而對於餅店即將暫別一眾街坊，老員工球姐則表示要由後生一輩接棒，「後生捱，後生做」，她以樓作比喻，「幢樓咁，拆咗再重建，起多幾層。」球姐又笑言感到好開心，因為「唔使捱吖嘛」，亦無太大不捨，「有乜咁唔捨得？賣仔莫摸頭嘛！」被問到接下來有甚麼目標，球姐指目前未有打算，並指會放個幾月假，笑說：「要掹返直條腰骨先，條腰骨坐到攣咗。」