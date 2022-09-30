Party Room負責人違停業令被還柙　指原審官咄咄逼人提上訴

Party Room負責人涉在政府要求停業期間繼續營業，他辯稱是私人聚會，在裁判法院被裁定罪成，原審官更要他收柙5星期以等候背景報告，他最終在高院取得保，但也被還柙了9天，最終被判緩刑。該男子認為原審裁判官杜浩成審訊時咄咄逼人，認為審訊不公提出上訴，他今(30日)在高院上訴時，更播出審訊時的錄音，高院法官張慧玲也稱覺杜官予人不持平的印象，又不明為何這案也要索取背景報告，並稱會於兩個月內以下判辭。



原審時無律師代表

上訴人余俊穎被控於去年3月5日，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），案情指當時有8人在打麻將。他否認控罪，審訊時沒有律師代表，他陳述指當時是私人聚會，沒有收取款項。原審裁判官杜浩成未有接納，裁定他罪成，把上訴人還柙5星期以取背景報告，上訴人曾被拘留9天後在高等法院取得保釋。他最終被判囚4星期，緩刑1年。

上訴人余俊穎認為原審裁判官杜浩成審訊時咄咄逼人，認為未得公平審訊求翻案。（資料圖片）

庭上播原審時的錄音

代表上訴人的律師陳詞時，播放原審時的錄音紀錄。上訴人爭議表列處所需「關閉」的定議，指Party Room未有租予他人，杜官卻指：「無員工都好，你自用都好，就係無關閉。」又說：「邊本字典話關閉等於唔經營？」又指：「我現階段唔接受呢個講法。」

指杜官未加協助

杜官亦問及上訴人是否同意案情，上訴人表示同意後，杜官指控方可以同意案情方式處理，不用傳召證人，控方便舉證完畢。

律師質疑，上訴人在審訊時未有律師代表，審理的法官理應予以協助。惟杜官未有向上訴人解釋什麼是同意案情，亦沒有解䆁可傳召證人，又形容杜官似是咄咄逼人，對上訴人的語氣亦是愈來愈差，上訴人「好似被人迫埋牆角」，被裁定罪成後更被收押，未讓他作求情。

官不明為何要索取背景報告

法官張慧玲則指，原審裁判官予人的印象並不持平，不明白為何需要索取背景報告，又指索取該報告一般只需兩星期。上訴人的律師指，曾有警員告知上訴人，該處准許私人聚會，因此上訴人有合理辯解。

律政司代表回應指，「關閉就是關閉」，若准許私人聚會便是違反立法原意。對於張官問及，原審裁判官是否予人未審先判的感覺，律政司指杜官有回應稱會作出紀錄，顯示他未有事前作出決定。

案件編號：HCMA550/2021