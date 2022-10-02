發展局推動「安全智慧工地」　掌握工地狀況　實時通報危險訊號

申訴專員公署日前宣布，向包括發展局在內等部門展開主動調查，審視及研究政府對建造業職業安全及健康的監管。發展局局長甯漢豪今日（2日）發表網誌，介紹「安全智慧工地」系統，以將軍澳海水化淡廠工地為例，系統能實時收集數據，讓工程團隊掌握狀況，當有危險時，會即時提醒安全管理人員和工友。



工地亦採用智能裝置監察高風險工作，未經授權工友誤闖危險區域，智能安全帽和智能手錶會發出提醒訊號；如工友停留在密閉空間時間過長，系統亦會作出提醒；若工友遇上緊急情況，可透過智能手錶即時發出求救訊號。



在水務署將軍澳海水化淡廠工地，工程團隊利用一站式管理平台，掌握整個工地的狀況。（發展局網誌圖片）

甯漢豪以「工地安全新世代 智慧工地建未來」為題發表網誌，指政府一向十分重視工地安全，不時檢討工務工程的安全管理系統，包括在工程設計、標書審批、合約條款、工程監管、科技應用、承建商規管和工地安全宣傳推廣等方面採取多管齊下的措施，提升工地安全水平。

分析工地安全表現數據

發展局於2020年起在個別工務工程合約推展「安全智慧工地」系統，現時在8項不同性質的工務工程合約試行。工程團隊在將軍澳海水化淡廠的工地設置「安全智慧工地」系統，能實時收集數據，並傳送到工地的一站式管理平台，讓工程團隊掌握整個工地的狀況。當發現有危險時，會即時提醒在場的安全管理人員和工友。此外，管理平台能收集相關工地安全表現數據並進行分析，讓工程團隊更了解工地狀況，從而針對性地調整工地安全措施。

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工友誤闖高危險區域 安全帽發訊號

不少工地已開始採用虛擬實境的安全訓練教材，包括由發展局和建造業議會共同開發的虛擬實境訓練套件，透過像真度極高的模擬意外事故，讓工地人員體驗高危工序的風險和發生意外後帶來的嚴重後果，從而提高個人安全意識。

在海水化淡廠的工地，工程團隊以智能裝置來監察具高風險的工作，提高安全警覺性，例如未經授權的工友誤闖危險區域，其配戴的智能安全帽和智能手錶會發出提醒訊號予安全管理人員和工友；如工友停留在密閉空間的時間過長，系統亦會作出提醒。此外，如工友遇上緊急情況，可透過智能手錶即時發出求救訊號。

將軍澳海水化淡廠。（水務署圖片）

重型機械設置全景防撞監察系統消除「盲點」

工程團隊亦為重型機械設置了全景防撞監察系統，有效消除機械運作時的「盲點」，例如，當系統雷達偵測到工友在重型機械操作範圍內，駕駛室會發出警號聲響提示機械操作員及已進入重型機械操作範圍內的工友。發展局正推展第二階段「安全智慧工地」系統，以期在明年年初在超過3,000萬元的工務工程全面採用有關系統。

私人工地方面，當局在2018年成立建造業創新及科技基金，透過建造業議會協作，資助業界採購及應用創新科技，加強工地安全及提升生產力。基金自2022年1月起已將安全相關科技資助上限，由80萬元大幅調高至200萬元，每間公司的申請金額更提升至600萬元。當局希望明年上半年應用「安全智慧工地」。