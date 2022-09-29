建造業奪命工業意外創新高　申訴專員主動調查勞工處屋宇署發展局

工業意外頻生，去年建造業奪命意外高達23宗，創近5年新高，本月初發生的秀茂坪安達臣道冧天秤意外，更令人質疑政府監管工作是否到位。申訴專員公署今（29日）宣布，向勞工處、屋宇署及發展局展開主動調查，審研政府對建造業職業安全及健康的監管，市民可在10月31日前以書面方式向公署提交資料或意見。



▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



+ 1

申訴署引述勞工處的資料，指2021年，建造業的致命工業意外數目和每千名工人意外率，均是各行業之冠。前者共錄得23宗，是近五年新高，以致命意外率計為0.218，是所有行業（即0.043）的五倍；其每千名工人意外率則為29.5，接近所有行業（即15.2）的兩倍。勞工處今年五月已向立法會提交《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，提高職安建罰則。

趙慧賢：工業意外一宗也嫌多

申訴專員趙慧賢表示，近年建造業工程項目，屢有致命工業意外發生，情況令人憂慮，強調生命無價，致命工業意外無疑是一宗也嫌多。她稱雖然政府正着手修訂法例以提升罰則，但更為關鍵的是做好預防工作，故決定展開主動調查，審研政府對建造業職安健的監管。

申訴專員趙慧賢。（資料圖片/盧翊銘攝）

趙表示，調查內容包括對建築地盤及小型裝修維修工程的巡查及執法、對註冊安全審核員及註冊安全主任的監管、意外事故的跟進、宣傳教育和承建商註冊、規管及競投工務工程事宜，以便有需要時向政府提出改善建議。

調查建築地盤巡查及執法、註冊安全人員的監管

今次主動調查對象為勞工處、屋宇署及發展局。申訴署表示，現行規管職安健的主要法例包括《職業安全及健康條例》、《工廠及工業經營條例》及其附屬規例。在執管上，勞工處透過巡查建築地盤及執法，遏止建造業的不安全操作；屋宇署亦可按《建築物條例》，因應承建商違反職安健法規被定罪的情況，拒絕其註冊申請或對其紀律處分。

至於政府工務工程而言，發展局可按《承建商管理手冊》，對在工程項目發生嚴重事故或違反工地安全法例的承建商採取規管行動，包括暫停該承建商競投工程，甚至將其從認可名冊除名。發展局的標書評審機制，亦會為承建商過往安全表現和工地意外率評分，分數將影響其獲批工程合約的機會。

▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼

