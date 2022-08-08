發展局研究按樓齡設強拍門檻　減少法律程序　第4季向立會交建議

香港房屋問題嚴重，發展局局長甯漢豪周一（8日）探訪深水埗區舊樓住戶，當中住客希望重建，但未能與大廈業主達成共識。甯漢豪指，正研究強拍門檻和相關機制的運作，包括考慮為不同樓齡的樓宇訂立不同的強拍門檻，以及是否可以減少強拍的法律程序。她預計今年第四季會將具體建議提交到立法會。



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年邁業主住所無升降機 訴苦日行七層上落

發展局周一晚上於Facebook發文表示，甯漢豪到深水埗區探訪舊樓住戶，了解他們面對的樓宇老化問題，及重建和強拍的意見。文章提到，有一名居於黃竹街舊樓多年的年邁業主指，大廈沒有電梯，需日行七層上落，雖然大廈曾參與市建局的「需求主導重建項目先導計劃」，但由於獨欠一個業主同意，以致未能集齊八成業權同意，令收購計劃被迫終止。

另一名居於南昌街的舊樓業主也表示支持重建，但大廈業主至今未能達成共識，故他只能自行裝修其住所。此外，有一名在當區經營荳品店的第四代經營者，擔心不能原區重置店舖，因而對收購存疑。

局長甯漢豪：需要私人市場力量加快市區重建

甯漢豪表示，為應對樓宇急劇老化問題，撇除市建局推動的工作，亦需要私人市場力量加快市區重建。她續指，發展局正研究強拍門檻，以及相關機制的運作，包括考慮為不同樓齡的樓宇，訂立不同的強拍門檻；如何讓業主就有關法律及估價等方面得到專業支援；以及探討是否有空間，減少現行強拍個案的法律程序。她預期，今年第四季會將具體建議，提交立法會發展事務委員會討論。