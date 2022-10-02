華富邨、竹園南邨、栢慧豪園等八處污水陽性 政府派16萬套快測包
撰文：歐陽德浩
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政府今日（2日）表示，因應元朗區、黃大仙區及南區，共八處屋邨或大廈的污水驗出陽性結果，涉華富邨、竹園南邨、栢慧豪園及栢慧豪廷等，政府將向有關地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約16萬個快速抗原測試包，供其自行檢測，以輔助識別感染者。
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政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應一些地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續派發快測包，供其自測。有關地點如下：
．元朗區︰栢慧豪園及栢慧豪廷
．黃大仙區︰竹園南邨及毓華里附近一帶住宅
．南區︰富臨軒、華富閣、華富（一）邨及華富（二）邨
政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。
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