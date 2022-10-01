昇悅居、泓景臺、聽濤雅苑等5屋苑污水陽性　政府派15萬套快測包

政府今日（1日）表示，因應深水埗區及沙田區5個屋苑及屋邨污水驗出陽性結果，將向有關地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約15萬個快速抗原測試包，供其自行檢測，以輔助識別感染者。



▼10月1日 污水陽性受影響屋苑及屋邨▼



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應一些地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續派發快測包，供其自測。有關地點如下：

．深水埗區︰泓景臺及昇悅居

．沙田區︰觀瀾雅軒、聽濤雅苑及水泉澳邨

政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。

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