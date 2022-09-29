大埔天賦海灣、東涌映灣園等屋苑污水呈陽性 港府派17萬個快測包
撰文：劉夢婷
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政府今日（29日）表示，離島區、觀塘區、沙田區、大埔區及中西區有個別地點污水檢測呈陽性，且病毒量較高，顯示有關處所或有隱性患者存在，故將派發17萬個快速抗原測試包，供居民自行檢測。
根據當局公布的名單，涉及住宅包括大埔天賦海灣、海日灣和逸瓏灣等屋苑；沙田偉華中心及希爾頓中心等；東涌映灣園亦受影響；至於觀塘區的觀月．樺峯，以及中西區普慶坊附近一帶住宅亦榜上有名。
▼9月29日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼
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港府發言人表示，因應有關地區的污水檢測結果呈陽性、病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處，將陸續向涉事地點居民、清潔工和物業管理員，派發合共約17萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
受影響地點包括：
．離島區(東涌)︰映灣園
．觀塘區︰觀月．樺峯、遠景大廈、觀景閣、華麗樓、海景花園大廈、泰康樓、天星樓、僑業大廈及佳景樓
．沙田區︰偉華中心、希爾頓中心、新城市廣場第三期、沙田中心、大南寮村、大輋村、大輋村－康沛豪苑、石古壟村、黃泥頭村、帝堡城及薈蕎
．大埔區︰下田寮下、坑下莆、沙壩、放馬莆、社山村、新翠山莊、天賦海灣、海鑽．天賦海灣、溋玥．天賦海灣、朗濤、海日灣、海日灣 II、逸瓏灣 I - II 期、雲滙及嘉熙
．中西區︰普慶坊附近一帶住宅
政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。
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