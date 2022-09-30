強制檢測｜增65幢　涉寶翠園、太古城、峻瀅等　匯璽污水陽性上榜

香港疫情轉趨平穩，醫務衞生局今晚（30日）公布強制檢測公告，有65幢大廈上榜，其中沙田區總共佔九幢，成為18區之冠，包括馬鞍山聽濤雅苑8座、大圍雲疊花園5座及馬鞍山曉峯灣畔2座等。上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，涉及東涌藍天海岸影岸‧紅A座、薄扶林寶翠園6座、將軍澳峻瀅3座，以及元朗Grand Yoho 9座等。



65幢上榜大廈中，有三幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，涉及深水埗匯璽3座等。當局指，任何人在9月24日至30日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周六或周日（10月1日或2日）進行核酸檢測。



▼9月30日 強制檢測大廈名單▼



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田灣邨田澤樓、柴灣樂軒臺3座、銅鑼灣龍濤苑1座上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有62個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有香港仔田灣邨田澤樓、柴灣樂軒臺3座、銅鑼灣龍濤苑1座、薄扶林華富一邨華信樓和寶翠園6座，以及鰂魚涌太古城景天閣等。

九龍方面，觀塘有八幢大廈被納入強制檢測公告的大廈，涉及牛頭角彩霞邨彩月樓、安泰邨居泰樓、安達邨仁達樓，以及藍田康雅苑桃雅閣等。其餘上榜大廈則包括大角咀維港灣1座、長沙灣蘇屋邨荷花樓、橫頭磡橫頭磡邨宏頌樓，以及黃大仙沙田坳邨和田樓等。

▼9月30日 部份強檢大廈▼



+ 4

新界東方面，沙田有七幢大廈因出現多宗陽性檢測個案而上榜，涉及大圍景田苑恆心閣、沙田榕翠園、馬鞍山錦英苑錦良閣及聽濤雅苑8座等。將軍澳亦有七幢大廈被納入強制檢測公告，有將軍澳慧安園2座、怡心園2座、健明邨健晴樓、都會駅3座，以及峻瀅3座等。其餘上榜大廈則涉及大埔運頭塘邨運亨樓和太和邨居和樓等。

新界西方面，元朗上榜大廈有溱柏2座、Grand Yoho 9座及朗屏邨賀屏樓。葵青區上榜大廈則包括灝景灣9座、綠悠雅苑2座、新葵興花園A座，以及荔欣苑荔釆閣等。而離島區被納入強制檢測公告的大廈則有東涌藍天海岸影岸‧紅A座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至10月1日）▼



+ 9

當局又表示，因應在馬鞍山及深水埗採集到檢測呈陽性的污水樣本，有三個指明地方被納入強制檢測公告，分別為馬鞍山海栢花園1和2座，以及深水埗匯璽3座（3A及3B）。

青衣長康邨等三個流動採樣站10.1重開

政府明日（10月1日）將於薄扶林華富（一）邨、荃灣梨木樹邨及青衣長康邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的流動採樣站會延長服務日期至10月2日。在10月4日，位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站會因應活動舉行而改為由早上11時起開始運作。當局強調，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

▼9月30日 部份確診大廈▼



+ 4

2501幢大廈有新個案 貝沙灣四大廈、凱旋門摩天閣上榜

另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共8,105幢。新上榜確診大廈方面，當局名單更新至9月29日，有2,501幢出現新個案或再有居民確診，當中包括灣仔栢景臺2座、柯士甸站GRAND AUSTIN 5A座、九龍站凱旋門摩天閣、南區貝沙灣四幢大廈、山頂The Mount Austin 1座，以及半山殷樺花園1期等。

在18區，沙田區有最多新呈報確診大廈，有246幢，包括天宇海7B座、水泉澳邨修泉樓、名城五幢大廈、美田邨美滿樓，以及駿景園11座等。元朗區則以211幢排第二，涉及Wetland Seasons Park 16座、Grand Yoho 3座、天盛苑盛旭閣、尚悅‧嶺1及2座、朗屏邨玉屏樓，以及嘉湖山莊13幢大廈等。

▼9月30日確診大廈全名單▼



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9月30日強檢大廈：

1.大埔運頭塘邨運亨樓



2.大埔太和邨居和樓



3.大圍景田苑恆心閣



4.大圍雲疊花園 5 座



5.沙田樂景街 11 號榕翠園



6.馬鞍山錦英苑錦良閣



7.馬鞍山福安花園 2 座



8.馬鞍山聽濤雅苑 8 座



9.馬鞍山曉峯灣畔 2 座



10.粉嶺華明邨禮明樓



11.將軍澳慧安園 2 座



12.將軍澳怡心園 2 座



13.將軍澳健明邨健晴樓



14.將軍澳欣明苑欣松閣



15.將軍澳將軍澳廣場 3 座



16.將軍澳都會駅 3 座



17.將軍澳峻瀅 3 座



18.元朗溱柏 2 座



19.元朗 Grand Yoho 9 座



20.元朗朗屏邨賀屏樓



21.荃灣梨木樹邨 6 座



22.荃灣寶石大廈 1 座



23.屯門美樂花園 8 座



24.屯門大興邨興泰樓



25.屯門欣田邨逸田樓



26.青衣灝景灣 9 座



27.青衣綠悠雅苑 2 座



28.青衣長康邨康順樓



29.青衣海欣花園 1 座



30.葵涌新葵興花園 A 座



31.葵涌荔欣苑荔釆閣



32.葵涌石籬二邨石廣樓



33.葵涌寶梨街 8 號怡峰苑悅峰閣



34.東涌藍天海岸影岸‧紅 A座



35.大角咀維港灣 1 座



36.油麻地窩打老道 1A-1J 號華德大廈



37.長沙灣蘇屋邨荷花樓



38.長沙灣麗翠苑麗楊閣



39.黃大仙沙田坳邨和田樓



40.橫頭磡橫頭磡邨宏頌樓



41.藍田康雅苑桃雅閣



42.藍田康栢苑欣栢閣



43.牛頭角彩霞邨彩月樓



44.油塘高怡邨高遠樓



45.觀塘安泰邨居泰樓



46.觀塘安達邨仁達樓



47.觀塘翠屏(北)邨翠柏樓



48.觀塘順利邨利恒樓



49.北角清華街11A-15號清華大廈



50.香港仔田灣邨田澤樓



51.香港仔福群大樓 A 座



52.柴灣新翠花園 3 座



53.柴灣樂軒臺 3 座



54.柴灣華廈邨華欣樓



55.筲箕灣筲箕灣道35號麗灣大廈



56.筲箕灣筲箕灣廣場麗怡苑



57.銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑1 座



58.鴨脷洲利東邨東興樓



59.薄扶林華富一邨華信樓



60.薄扶林寶翠園 6 座



61.鰂魚涌太古城景天閣



62.灣仔莊士敦道 25-33 號長康大廈



9月30日污水樣本陽性須強檢大廈：

63.馬鞍山海栢花園 2 座



64.馬鞍山海栢花園 1 座



65.深水埗匯璽 3 座(3A 及 3B)

