乘嘩啦嘩啦了解銅鑼灣避風塘歷史　船家導賞團介紹唯一水上天后廟

位於維園道銅鑼灣避風塘海濱的「活力避風塘主題區」正式向公眾開放。水上主題區於10月推出全新 「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」導賞團，供大眾體驗避風塘的懷舊風情，同時會設有小食亭及期間限定市集，售賣香港懷舊特色小食，為市民提供一個富有避風塘特色的全新海濱共享空間。



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「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」 導賞團於10月1日推出，由船家帶領參加者於銅鑼灣避風塘登上「嘩啦嘩啦」（即電船仔或水上的士），沿途介紹避風塘內景點，價錢平日每位140元，星期六、日及公眾假期每位196元、而每個月逢農曆初一、二、十五、十六每位280元，每架船最多可戴6人，需提前一日預訂。

票價平日140元 凡農曆初一、二、十五、十六收280元

記者今日（3日）實試坐「嘩啦嘩啦」跟隨船家遊覽避風塘一圈，雖然船隻船身較小，但沿途都尚算平穩，僅在靠近避風塘出入口時，會受海浪影響而搖擺。船家亦沿途介紹避風塘中的景點，包括水上三角天后廟、漁民海上居所、蝦艇、捕魚船、帆船、怡和午炮等的歷史。

「嘩啦嘩啦」歷史文化遊及避風塘市集負責人鄭靜華表示，今次的活動特色是採用了70年代的「嘩啦嘩啦」，而今次最特色的景點便是全港雖一的水上天后廟，有60至70年歷史，以前每逢天后廟誕都不少人前來參拜，而整條航線則可以讓市民了解更多當年銅鑼灣漁民的生活及歷史。

鄭靜華表示今次最特色的景點便是全港雖一的水上天后廟。（夏家朗攝）

活力避風塘主題區駁通約 150 米海濱長廊

另外，「活力避風塘主題區」駁通約 150 米的海濱長廊及保留附近現有的一棵大榕樹，為當區提供更多綠化空間，並新增戶外桌椅和遮太陽設施、長廊的欄杆上增設了多個可以放置罐裝和樽裝飲品的 「小吧台」等，為市民提供全新海濱共享空間。而大榕樹附近亦設有特色小食亭及避風塘市集，售賣茶粿、糯米糍及其他甜點等多款本地特色美食。