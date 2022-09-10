中秋賞月賞花燈　維園觀塘海濱人頭湧　市民：希望快啲唔使戴口罩

中秋節人月兩團圓，今日（10日）是中秋節正日，晚上晚飯過後，不少市民外出賞月，趁佳節為疫情下的生活抖抖氣，維園及觀塘海濱熱鬧非常，重現節日氣氛。康文署今年在維園舉辦綵燈晚會，眾多花燈吸引不少人打卡合照。雖然近日疫情反覆不定，但未太影響市民慶中秋心情，有市民稱：「都習慣晒啦，一萬（宗）覺得好似都係差唔多。」不過，有市民慨嘆今年中秋「差咁啲嘢」，皆因今晚月亮大部份時間都被雲霞遮蓋，賞月上有一定的難度。



▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼



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還記得去年中秋節，觀塘海濱一躉船上停放的15米高巨型月亮裝置，吸引不少市民到場「打卡」，但該巨型月亮最後疑被風雨吹離躉船後漂向九龍灣方向，一度平躺於避風塘海面後沉入水中。

觀塘海濱中秋兔女郎應節 小朋友賞月又玩水

今年中秋，觀塘海濱雖然沒了巨型月亮，但有的是人流，不少中秋兔女郎拿著傳統燈籠賞月應節，有人選擇坐在海邊眺望圓月下的大海，草坡地坐滿了一個個家庭，當中，小朋友始終是最開心的一群，燈籠以外，觀塘海濱的噴泉就是最佳中秋伴侶，玩得不亦樂乎。

▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼



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維園綵燈晚會貓花燈最受歡迎 節日氣氛濃

至於中秋賞月勝地維園，康文署今年有舉辦綵燈晚會，不少市民於今晚中秋節正日到維園賞月及觀賞花燈，市民進入綵燈晚會前要先掃描安心出行並持有疫苗通行證，持「紅碼」或「黃碼」的話不得進場。

眾多花燈當中，以貓為主題的花燈最受歡迎，不論男女老幼都被吸引打卡合照，不少市民更手持燈籠、瑩亮棒等傳統中秋玩具進場，維園內充滿中秋氣氛。

月亮大部份時間被雲層遮蓋 市民嘆「差咁啲嘢」

文先生晚飯後帶同小朋友到維園賞月，不過今晚月亮大部份時間都被雲霞遮蓋，令文先生不禁慨嘆「差咁啲嘢」：「正日見到個月光好啲。」文先生又表示慶祝中秋的心情並未受到疫情影響：「疫情都習慣晒啦，一萬（宗）覺得好似都係差唔多。」他希望疫情可以盡快過去：「希望梗係快啲過去啦，起碼唔使戴口罩，回復以前咁。」

做好防疫戴好口罩 賞月市民無懼疫情賞月抖抖氣

莊太亦帶同小朋友到維園觀賞花燈，又大讚花燈漂亮：「都幾有氣氛，有啲燈飾都幾靚。」她又指維園的中秋氣氛不錯，「大家都出嚟行下」。疫情方面，莊太則不太擔心，因她與小朋友都已打齊三針，「做好防疫，出嚟戴口罩，冇咩太大擔心。」不過由於最近疫情始終反覆，所以都未有相約親友聚會，只在今早與長輩避開人多的時間飲早茶。

李先生一家亦與朋友到維園感受中秋氣氛，由於他們超過四個人，所以分開兩組人觀賞花燈。李先生則認為今年較為人少，燈飾亦較以往少。不過則認為今年的中秋氣氛反而較好，他提到上年因疫情的關係未有外出慶祝中秋，但因今年不論小朋友或大人都已打針，所以放心外出。

張女士亦與朋友帶同小朋友到維園賞月，她提到今次是第一次帶小朋友觀賞花燈，而小朋友則表示最喜歡貓的花燈。他們亦指今晚不是一直可看到月亮，「要搵下個月亮喺邊度，都未出嚟」不過她們就未有太過失望，「聽日再見過囉。」她們又提到住九龍去年到西九慶祝中秋「多人好多熱鬧好多 」，對於疫情，她們則不太感到擔心，「戶外相對都ok，小朋友走動下，都一段時間冇咁出嚟玩。」