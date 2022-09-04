中秋節好去處｜東涌海濱花燈節千燈高掛　4米高霓虹花燈供打卡

中秋佳節將至，可持續大嶼辦事處日前在東涌東海濱長廊舉辦花燈節，沿着海濱懸掛約1,000個燈籠，並展出巨型霓虹花燈和高四米的花燈牆。活動將舉行至9月13日(下周二)，期間每晚6時30分亮燈。



今晚（4日）所見，已有小朋友帶同燈籠，在花燈下合照；亦有家庭提早慶團圓，在花燈下享天倫之樂。



▼9月3日 市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼



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中秋及追月夜着燈延至晚上10時半

為營造充滿活力和多元的海濱，可持續大嶼辦事處於9月2日至13日，在東涌東海濱長廊舉辦「『愛．團圓』東涌海濱花燈節」。大部份日子每晚6時30分至10時亮燈，而本周六中秋（10日）及下周日追月（11日）延長半小時至10時半才熄燈。

花燈節展出一系列中秋裝飾，包括由著名青年建築師蕭國健設計的巨型霓虹花燈和高四米的花燈牆，以及沿海濱懸掛約1,000個燈籠。

是次活動免費入場，大會將按實時情況暫停參觀者進入，以控制人流。

「愛．團圓」東涌海濱花燈節在東涌東海濱長廊位舉行，可由港鐵東涌站步行前往。（主辦方圖片）

中秋及追月夜設猜燈謎遊戲

在中秋節正日及追月夜（9月10及11日），現場設有「傳統文化體驗」，包括「齊齊猜燈謎遊戲」、傳統皮影戲表演及工作坊，公眾除了欣賞中秋故事，亦可親自製作及操作光影偶。活動為現場報名，名額先到先得。

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東涌及區外市民今晚聞風而至

今晚所見，已有大批東涌及區外市民聞風而至，到場打卡團圓。有小孩帶同傳統燈籠，在花燈之下合照；有情侶於心型花燈之前合照；亦有一家大細提早團圓，坐在花燈前享天倫之樂。

「愛．團圓」東涌海濱花燈節

地點: 東涌東海濱長廊 (東涌海濱路13號)

日期: 2022年9月2日至9月13日

亮燈時間：晚上6時30分至10時 (2022年9月2日至9月13日)

晚上6時30分至10時30分(2022年9月10日至9月11日)

傳統皮影戲表演及工作坊: 2022年9月10日及9月11日

第一場: 晚上7時30至8時10分

第二場: 晚上8時30分至9時10分

第三場: 晚上9時30分至10時10分

齊齊猜燈謎遊戲: 2022年 9月10日及9月11日 (晚上8時30分至晚上9時30分)