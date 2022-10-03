七旬中醫否認地鐵四度摸大腿　女學生指忍無可忍大叫：你摸夠未

七旬男中醫涉於港鐵荔枝角至深水埗的車程間，三度尾隨並撫摸一名15歲女學生的大腿。女學生多次離開，嘗試擺脫對方未果，終忍無可忍地大叫：「阿叔，你摸夠未啊！你摸左我4次啦喎！」，並即時報警處理。中醫今（3日）在西九龍法院否認一項非禮罪，女學生指中醫被當場揭發後，即向其道歉稱：「我唔係特登㗎，唔好報警，我下次唔會啦！」



被告曾韶光（73歲，中醫），被控於2021年11月25日，在九龍港鐵1輛由荔枝角站往深水埗站行駛的車廂內，猥褻侵犯15歲女童X。

被告在警誡下稱：「我閃身俾人落車，所以撞到佢」

承認案情指，年僅15歲的X於當天下午1時許放學，從荔枝角站上車回家，被告與其同一站上車，並其後同於太子站下車。被告被捕在警誡後表示：「我閃身俾人落車，所以撞到佢。」

X供稱，她當日在荔枝角月台候車時，感覺到其左邊大腿後側被觸碰，X即向左望見到被告。而X當時雖感到很害怕，但認為對方有可能是不小心碰到，所以未有大叫。列車於約3分鐘後駛入月台，X走至車廂中間的扶手位置，被告則站在X左後方，兩人相距一個前臂的距離。X之後透過車窗反射發現被告就是剛才觸碰到她的人，因而提高警覺，轉身面向被告。

X稱被摸後曾移開 被告亦跟隨

待列車快駛至長沙灣站時，被告再摸X左大腿前側近腰位置，上下撫摸少於30秒。X感到驚慌，自言：「當時唔知點樣嗌」，向左望向被告，對方則不敢望向X。X隨即退後幾步，被告同樣跟隨，並不久後再摸X的右大腿前側。X之後因害怕X再摸她，並向車頭方向移動數步，被告亦有跟隨。

在列車駛至深水埗時，被告再用右手由上而下摸X大腿，X終於忍無可忍並大叫：「阿叔，你摸夠未啊！你摸左我4次啦喎！」，被告則狀似害怕地稱：「對唔住，我唔係特登架…」此時，一名女子見狀詢問X需否報警後，拉著被告在太子站下車，並尋找港鐵站職員協助。被告則不斷說：「對唔住，我唔係特登㗎，唔好報警，我下次唔會啦！」最後警方到場將被告拘捕。

案件編號：WKCC4963/2021