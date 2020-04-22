華仁炸彈│20歲IVE男生被捕　母曾落淚勸勿遊行　七旬父：好擔心

香港華仁書院去年12月發現土製炸彈，20歲IVE男學生涉負責設計、分發及供應引爆炸彈的電路板，昨（21日）晚於秀茂坪邨家中被捕。男生的77歲父親接受《香港01》訪問時憶述，昨晚有6名警員上門拉人搜證，但未告知詳情；他今日透過新聞報道得悉兒子涉及炸彈案，憂心忡忡稱「好擔心」，對兒子被捕感到手足無措，不禁哽咽：「佢阿媽好辛苦，得一個仔。」 被捕男生的父親表示，兒子去年參與遊行，妻子曾聲淚俱下勸阻不果，「媽媽流晒流淚勸佢！」，但堅信兒子不會參與暴力。

警方於被捕男子屋內發現一批電路板、製作電子儀器工具、胎釘。

據了解，被捕男生姓蔡，就讀香港專業教育學院（IVE）一年級，蔡是家中獨子，其父親77歲，母親50多歲，母親從事夜更保安工作。蔡父指，兒子性格硬朗、有毅力，雖然目前停課，但未有長時間留在家中，會外出做散工，並堅持準時上班。

蔡父憶述，昨晚兒子下班回家後，與他一同吃晚餐，其後返回「小天地」房間使用電腦。未幾，多名警員持搜手令臨門，到兒子房間蒐證，並搬走電線等物品，「好似抄家咁抄」。兒子稱「我冇做過」，又着父親「唔好擔心」。

警方指，由於蔡已成年，無向蔡父交代詳情。蔡父直至今日看到新聞報道，才得悉兒子被指涉及炸彈案，即時致電警署，但未獲告知詳情，坦言感到「好擔心，我又唔知咩門路幫到我」。

蔡父表示，兒子去年經常與中學同學參與遊行，但今年則未有參與。他不認同兒子參與遊行，妻子亦力勸不果，他說：「媽媽流晒流淚勸佢！」但由於兒子成年，無法監管。受訪期間，蔡父不禁眼紅、哽咽說：「佢阿媽好辛苦，得一個仔！」

蔡父稱不相信兒子會有暴力行為，指兒子身形瘦削，每次遊行均會回家。

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）調查近日多宗土製炸彈案，發現有團伙合謀製作爆炸品，昨晚在秀茂坪邨拘捕1名20歲男子，檢獲一批電路板、製作電子儀器工具及釘子，並在屋內發現150張兒童色情照片及7段相關影片。警方相信被捕男子負責設計、分發及供應引爆炸彈的電路板，而屋內檢獲一批電路板，與華仁炸彈部分裝置極度相似，該男子涉嫌「串謀意圖傷人」及「管有兒童色情物品」，現正被扣留調查。

去年12月9日，灣仔皇后大道東香港華仁書院胡應湘堂地基一個露天位置發現兩個炸彈，EOD到場進行封路檢視，使用拆彈機械將遙控裝置移除，並檢走調查。警方指炸彈以2個筲箕對摺而成，內有合共10公斤HMTD炸藥及硝酸鋁，當中有大量釘，以保鮮紙包褢，並發現手機，相信是RCIED（Radio Controlled Improvised Explosive Device）遙控土製炸彈，一旦引爆，威力達50至100米，可釀大量死傷。