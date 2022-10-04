將軍澳8屋苑、北角僑冠大廈、珀麗灣等污水呈陽性　15萬人要快測

政府今日（4日）公布三個區域部份大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，居民需要快測，當中涉及東區北角明園大廈、以及華豐國貨所在的僑冠大廈和新光戲院所在的僑輝大廈一帶；西貢區的將軍澳有兩地區共八屋苑納入名單中，包括將軍澳南海濱一帶的豪宅Capri、藍塘傲、帝景灣等；荃灣區的馬灣珀麗灣及深井10屋苑或鄉村上，包括縉皇居、碧堤半島、深井村及深井光屋。



當區的民政事務處將會陸續向居民、清潔工和物業管理員，派發共約15萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼10月4日 污水陽性受影響屋苑及屋邨▼



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政府為應對新冠疫情，在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，相關地區如下：

．東區︰明園大廈第一至二期、糖水道及書局街附近一帶住宅

污水監測區域北角區 3A (North Point Site 3A)。（政府文件）

．荃灣區︰珀麗灣、舒安台、縉皇居、碧堤半島、深井村、深井新村、深井舊村、深井清快塘新村、深井光屋、海韻花園及海韻臺

．西貢區（將軍澳）︰都會豪庭、慧安園、富麗花園、The Parkside、Capri、藍塘傲、帝景灣及嘉悅

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。