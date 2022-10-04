國泰撤空勤外站閉環　機組回港免黃碼　首3天須雙重檢測加1天核酸

本港疫情處於穩定期，政府接連放寬防疫措施，據悉運輸及物流局昨（4日）已通知航空公司可進一步放寬機組人員檢疫安排，機組人員回港後可獲豁免「黃碼」維持「藍碼」，變相首先實行「0+0」安排。

國泰航空今（5日）回應指，歡迎政府決定，並指新安排下會取消空勤人員在外站停留時的閉環管理安排，機組人員返港後，雖享豁免「黃碼」安排，惟首3天需要同時接受核酸檢測及快測，第4天亦須繼續接受核酸檢測。

至於抵港時在機場檢測安排，於即日往返航班執勤人員可「檢測放行」，曾停留外站的人員則需「檢測待行」。



國泰稱，有關調整亦令航空公司在增加更多航班方面更具靈活度，會繼續在可行情況下盡快恢復更多航班。



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撤外站閉環管理 籲機組人員避免到酒吧或參與大型聚會

國泰航空昨日發信予機組人員，指新檢疫條件下，機組人員在外站毋須接受隔離，但除飲食外，於外地逗留時，需避免在公眾地方進行脫掉口罩的活動、前往人多擠迫地方，例如避免到酒吧及酒館，以及參與大型聚會。

綜合國泰向機組人員發出的內部信件及國泰的回覆，於即日往返航班，以及需在外站停留航班的空勤人員，回港時的入境檢疫安排將略有不同。在新安排下，國泰機組人員若於即日往返的航班執勤，過去7日亦未曾在外站逗留，該機組人員抵港當日，於機場接獲檢測後，可獲安排「檢測放行」，即在機場接受檢測後，毋須等候結果就可獲放行，抵港後機組人員須接受為期3天的醫學監測。

至於須於外站逗留航班執勤的國泰機組人員，上機前要先做快測，返港當日於機場需「檢測待行」，即獲得陰性結果才可離開，並須接受3天醫學監測。

回港首4天要接受核酸檢測 首3天同時配合快測

國泰空勤人員無論是於即日往返還是曾在外站逗留，機組人員返港後第1至4日均需要做核酸檢測，而第1至3日需同時做快測。抵港後所有人員均可獲豁免「黃碼」，即到港後若檢測陰性可維持「藍碼」，可自由出入食肆等指定處所。

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國泰又說，以上新安排不適用於往返國內航班的機組人員，現時國內航班機組人員的入境檢疫安排維持不變。

國泰︰盡快恢復更多航班 惟重建運力需一定時間

國泰又稱，有關調整令航空公司在增加航班方面更靈活，加強往返香港的航班網絡聯繫，國泰會繼續在可行情況下盡快恢復更多航班，唯重建運力仍需要一定時間 。

國泰重申，機師和機艙服務員在過去兩年半一直堅守及承受嚴謹的新冠防疫運作限制，今次調整顯然是正面，衷心感謝所有機組人員在艱難的挑戰下，一直努力不懈維持航務運作，連繫香港與世界各地。

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