疫情｜增3286宗確診　七日平均死亡率不足0.2%　輸入個案佔4%

新冠肺炎疫情平穩，衞生署今日（4日）公布新增3,286宗確診，連續四日回落至3,000宗的水平；輸入個案佔272宗，較昨日回落，佔整體個案8%，佔經機場入境人數的七日平均比率為4.15%，這也正是「0+3」實施一周的輸個入個案比率。



昨日再多174名患者入院，佔整體1,651名留院病人的10.5%，比率較前一日上升1個百分點；危殆病人及嚴重病人分別增四名及三名，整體危重病人與前一日相同，維持59人，佔留院人數約0.4%，正接受深切治療也維持11人。今日亦多8人死亡，相比近七日的患者人數，平均死亡率低至0.19%。



確診個案中感染BA.4／BA.5變種病毒株的比率再上升，首次突破九成。由於今日為重陽節，故學校未有呈報個案，而院舍方面則有3間院舍有確診個案，4名院友中招，31名院友被列為密切接觸者。



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「0+3」後入境人次增兩成 輸入確診個案升約1個百分點

衞生署今日公布新增3,286宗確診個案，當中本地個案佔3,014宗。輸入個案為272宗，佔整體個案逾8%，其中170宗於機場檢測確診，佔總數62%；餘下個案中，42宗於抵港首3日在檢疫中心或社區檢測中心發現、而60宗於抵港第4至7日確診。今日輸入確診個案數字較昨日的343宗少，七日平均確診個案比率仍維持在4.15%。

「0+3」由上周一（9月26日）實施，截至昨日(３日）的八日間，共有45,979人入境，輸入確診個案持續增加；近七日平均每日有5,922入境，較截至9月25日的4,780人多兩成；同期的輸入個案比率，以七日平均計算，由3.3%至升4.2%。

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另外，個案中染BA.4／BA.5變種病毒株的比率再上升，首次突破九成。衞生署公共衞生化驗服務處於9月25日至10月1日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.1%及90.3%。

醫院管理局公布截至今日凌晨凌時，有共有1,651名確診病人留醫治療，當中有174名新增確診病人，佔10.5%，較昨日微微上升。計算近七日每日平均新入院病人為174人，已由9月4日的七日平均355人回落約一半。

目前留院的危殆及嚴重病人分別有35人及24人，較昨日多4人危殆及3名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。

死亡個案方面，今新増8人死亡，至今本港累計死亡個案共有10184宗。七日平均死亡人數為7.1人，死亡率為0.189%。新呈報的8宗離世個案中，分別為2男及6女，年齡介乎66歲至96歲。新呈報離世病人當中，有3 位來自院舍。至於疫苗接種方面，4人無打針， 2 人打了3針、1人打了2針、1人打了1針。

由於今日為重陽節，故學校未有呈報個案，但也有9間學校分別有9班需要停課，分別為6間幼稚園／幼兒中心，2間小學及1間中學。

院舍方面，再新增3間安老院舍有呈報個案，其中有4名院友中招，另有31名院友被列作密切接觸者。

安老院舍



1, 北角百福老人院

2. 曉光(大角咀)護老中心

3.保良局天恩護老院暨耆昌長者日間護理中心



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