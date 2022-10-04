港府調整機組檢疫　回港首4天須檢測　在外地禁大型聚會及到酒吧

國泰航空取消機組人員閉環管理安排消息，自今日（4日）凌晨傳出，港府終於在下午發新聞稿宣布，即日起調整機組人員檢疫安排。按照港府最新要求，執勤海外或台灣航班的機組人員於外站逗留時，除飲食外，全程必須戴口罩。港府亦表明，不准空勤人員在外地期間，參與大型聚會或到酒吧等人多地方。



港府指，機組人員返港後，在機場檢測須「檢測待行」，即有核酸檢測陰性結果後才可離開，抵港後第一至四天均需做核酸檢測及監察健康狀況。若有機組人員違反逗留外站條件，會取消其特定檢疫安排資格。此外，航空公司亦會制定內部機制，對違規機組人員實施與違規嚴重程度相應的懲處。



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國泰航空昨（3日）發信予機組人員指新檢疫條件下，機組人員毋須接受隔離，並需避免前往酒吧及參與大型聚會等。有別於國泰的勸喻性字眼，港府下午公布的安排，明文要求機組人員逗留外站期間，必須遵守特定條件，包括除飲食外，必須時刻戴上口罩，亦不准參與大型聚會或到人多的地方，例如酒吧等。

至於抵港後檢測安排，政府稱，有別於一般從海外地區或台灣來港人士可「檢測放行」的做法，相關機組人員到機場後必須「檢測待行」，即是必須在取得核酸檢測的陰性結果後方可離開機場，他們抵港後亦必須每天接受核酸檢測至第四天，以持續監察健康狀況。

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港府︰機組人員若違反逗留外站條件 其特定檢疫安排資格將取消

港府稱，已要求航空公司實施有效的機制，以確保其機組人員逗留外站期間嚴格遵從相關要求，若有機組人員違反逗留外站條件，其特定檢疫安排的資格將會被取消。此外，航空公司會制定內部機制，對違規機組人員實施與違規嚴重程度相應的懲處。

國泰內部信件亦提到，機組人員將獲豁免「黃碼」安排，抵港後可維持「藍碼」，即可自由出入食肆等處所。不過，政府今次公布中，並無提到機組人員豁免「黃碼」的安排。

政府發言人強調，今次調整是根據科學為本、精準抗疫、風險可控的原則而制定，有關調整可有效協助航空公司提升運力，加強香港與世界各地的航班服務，促進經濟和社會活動的正常恢復。政府指會繼續留意本地及全球的疫情，並適時檢討及調整空勤人員的檢疫安排。