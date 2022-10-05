律師陳子遷被私了案　稱黑衣人是黑暴後被毆　左掌被割至吊著塊肉

律師陳子遷在前年5月疑因譴責破壞店舖的黑衣人遭「私了」，4名男子事後被控暴動等罪，其中一人否認指控，案件今（5日）在區域法院續審。陳子遷出庭作供，他稱見有店舖被破壞，便向有份破壞的示威者說：「你地呢班黑暴唔好走，等班差人拉哂你吔。」之後便遭多人連番襲擊，除了被拳打腳踢，更有人用雨傘插他右頸，及以硬物打他的頭至扑扑聲，更發現左手掌有塊肉被割出並仍吊在其手。



見有店舖玻璃被破壞

現年43戱的陳子遷作供時指，案發日下午3時到銅鑼灣，準備到南華體育會學習打高爾夫球。他指，當時已有很多黑衣人堵路，禮頓道左右行車線被封。他亦見到I.T. Shop玻璃被破壞，金色人形公仔被放在路邊。

憤怒讉責後被黑衣人衝前追打

陳之後見到破壞的人，大感憤怒，謂：「你地呢班黑暴唔好走，等班差人拉哂你哋。」黑衣人其後衝向陳，他感不妥打算離開，惟隨即已被追上。黑衣人對他拳打腳踢，又用雨傘扑他，期間有人稱：「報警呀嗱！」

被人用硬物打頭至扑扑聲

負傷的陳一路叫救命，一路走至保良局的鐵閘外，再被眾人襲擊。有人用雨傘插他的右頸，亦有人用硬物打頭，打至「扑扑聲」。他形容攻擊更為猛烈，他便蹲下，用雙手保護頭部。

見左掌吊著一塊肉

陳稱當時感到有生命危險，用僅餘的氣力離開，當時已血流披面，並發現左手掌側的肉被割，該塊肉吊著。他稱當時心想：「我走唔甩，我就死㗎啦。」因此堅持逃走。

逃走後見成頭成身都是血

期間一名戴口罩的男子用手攔住陳，但陳掙脫，最終走至南華體育會外，大叫救命，並趴在樓梯。他形容當時「成頭、成身都係血」，大感驚慌，「希望唔會死、希望得救」。有職員和途人替陳急救，並報警。他被送至醫院接受治療，頭、右頸和左手側縫針。他又透露，事件後2、3個月才康復。

陳子遷遇襲後，網上出現陳遇襲的片段。(詳看下圖)

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事後有人向他傳上事發影片

庭上播放陳在馬路被多人襲擊的片段，陳指當時感暈眩，意識模糊，因此對馬路的事件印象𣎴深。陳又指，有人事後把相關片段轉送給他，顯示陳當時被掟路牌。傳送給他的人更表示，幸好路牌未有掟中陳，否則他會被掟死。

另3名被告早前已認罪

被告唐健帮（33歲），否認暴動和有意圖傷人罪。控罪指他於2020年5月24日，在禮頓道及加路連山道一帶參與暴動，以及意圖使陳子遷身體受嚴重傷害。同案三名被告：譽韋崙（27歲）、鄭學洺（25歲）及王浩雲（17歲），早前承認非法集結和有意圖傷人罪，3人的案件押後至10月18日再處理。

案件編號：DCCC 65、 66/2021