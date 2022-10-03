5.24遊行｜律師陳子遷譴責破壞店舖遭私了　三被告認非法集結

2020月5月有市民反對制定港版國安法舉行遊行，期間律師陳子遷在銅鑼灣譴責破壞店舖的示威者，被示威者「私了」，被打至血流披面，衣服亦被扯爛。陳更一度被推路，遭15人包圍，用傘等硬物毆打。直至示威者散去，襲擊才停止。四名男子事後被捕，遭控以暴動、有意圖傷人等罪。其中3名被告今(3日)在區域法院承認非法集結罪，准保釋候判。另一被告則不認罪，其案件開審。



4名被告為唐健帮（31歲，貨車司機）、譽韋崙（27歲）、鄭學洺（25 歲，無業）及王浩雲(17歲）。

第二至第四被告承認1項非法集結和1 項有意圖傷人罪。控罪指，他們於 2020 年 5 月 24 日，在銅鑼灣禮頓道及加路連山道一帶非法集結，以及連同其他身份不詳的人，意圖使陳子遷身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

次被告另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具。控罪指他於2020年 6 月 30 日，在香港柴灣翠灣邨一單位，管有一支伸縮棍。他否認該罪，該罪保留在法庭檔案內，不予起訴。

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有示威者破壞位於禮頓道的I.T. Shop 玻璃櫥𥦬

認罪被告的案件押後至10月18日，進行求情和判刑。其承認的案情指，逾數千名示威者於案發日下午1時許在銅鑼灣聚集，朝灣仔方向遊行，反對制定國安法和國歌法，警方則築起防線。示威者及後向高士威道、禮頓道等散去，並在不同地點設路障和放火。

約下午2時45分，有示威者破壞位於禮頓道的I.T. Shop 玻璃櫥𥦬，以及新寧道中國太平大廈的入口。事主陳子遷於下午3時許，見到一群示威者破壞I.T. Shop時，譴責示威者，並指警方到場後便會拘捕他們。當陳轉身打算離開時，一群示威者襲擊陳，令他跌倒。示威者用雨傘、硬物和徒手襲擊陳，陳被打至流血，並感到昏暈，示威者並威脅若報警，便打死對方。陳沿禮頓道朝加路連山道逃跑，並大叫救命。該些示威者繼續追打陳，並把他衣服扯爛，並在保良局停車場繼續襲擊陳。有涉案的片段顯示，有示威者用長傘打陳的頭至少18下。

陳之後突圍逃離，期間示威者繼續襲擊，又阻止他撤退。陳一度寸步難行，只能蹲下，雙手保護頭部。陳之後橫過加路連山道與禮頓道交界的馬路時被推跌，包括三名被告15名示威者包圍陳，徒手施擊，又腳踢和用長傘等硬物不斷打和踢陳的頭和背部。同時，有示威者打開雨傘，遮掩施襲者外貌及他們襲擊陳的行爲。

有示威者把大型金屬路牌擲向陳 但未有擲中

陳之後站起來，沿加路連山道逃走時，有示威者把一塊大型金屬路牌擲向陳，但未有擲中。示威者其後散去，大量流血的陳則在南華體育會倒地，由該處職員報警。陳被送院治理，其下巴、右頸、左手手掌、左腳需縫針。檢驗後發現，陳的額頭、頭皮等多處裂傷，背部多處瘀傷。

第二被告踢陳的背一下、拳打他的頭和背部六下。而第三被告踢的背兩下，和拳打他的頭兩下。第四被告則以長棍狀物件，打陳的背三下。三名被告於同年6月底被捕。

首被告則否認暴動和有意圖傷人罪，其案件押後至本周三續審。其案情指，首被告涉被捕後在警誡下：「個律師XX我，我一時衝動，見人所以跟住一齊打，我無用硬物，淨係用手腳打佢姐」，又解釋因為事後看新聞，所以得知對方是律師。他在錄影會面補充，聽到陳譴責示威者後，首被告聽到便襲擊對方，踢對方的背部兩下。當陳向朝香港大球場撒退，首被告則拳打他兩下。

案件編號：DCCC 65、2021