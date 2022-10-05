工人墮垃圾槽亡　清潔公司不服被裁違職安條例　指原審不公提上訴

屯門去年發生清潔工飛墮垃圾槽的奪命意外，一名工人在山景邨景樂樓35樓垃圾房工作時，由垃圾槽飛墮至地下垃圾房，最終傷重不治。涉案外判清潔商被控違反《職業安全及健康條例》，經審訊後裁定罪成，遭罰款2萬元。外判清潔商就定罪提上訴，案件今(5日)在高等法院審理，指原審裁判官提問過多，曾向6名證人發問900題，指他有取代主控官角色之嫌，或影響審訊的公平性。法官聽取陳詞後，表示將於本年12月1日或之前頒發書面裁決。



事主35樓墮下翌日亡

上訴公司：香港工商清潔服務有限公司，被控「沒有確保僱員的安全及健康」的傳票，即沒有確保事主關厚基(58歲)及另外3名清潔工的安全和健康。事主於2021年1月21日晚，在景樂樓35樓的垃圾房失足，飛墮至地下垃圾房，翌日去世。

上月21日，屯門山景邨景樂樓發生清潔工誤墮垃圾槽致死意外。（網上圖片）

指原審官曾向6證人問900問題

代表上訴公司的律師陳詞稱，原審裁判官施祖堯向證人的提問過多，他向六名事實證人提問約900條問題，其問題涉及本案核心議題。此外，第一名作供的員工原本未有提及洗垃圾桶，但原審裁判官則問相關問題，並裁定垃圾房地面或濕滑。上訴方質疑，原審裁判官取代主控官的角色，或影響審訊的公平性。

上訴公司已盡力確保員工安全

律師又指，上訴公司已盡力確保員工安全，訂立安全的工作系統，包括定期巡查。案發的垃圾房，連接垃圾糟口是一斜台，雖然案發日斜台上有掃把，但監督曾訓示員工，不可把雜物放在斜台，如要站上斜台工作，亦需扣上安全帶。勞工處職員曾於案發前到現場巡視，未有指上訴公司違規。

律政司代表回應指，原審裁判官並非指上訴公司沒有作出確保員工安全工作的措施，而是認為其措施較馬虎及不足。

案件編號；HCMA153/2022