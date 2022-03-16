垃圾槽奪命意外｜法庭輕判罰2萬　工權會嘆勞工處及法團沒被檢控

清潔工誤墮垃圾槽意外頻生，去年1月，一名58歲清潔工由山景邨景樂樓35樓跌入垃圾槽，飛墮地面垃圾房身亡。昨日（15日）法庭裁定涉事的工商清潔服務有限公司違反職業安全的相關條例，罰款港幣2萬元。工權會代表蕭倩文對此表示無奈，認為法庭輕判，日後無法阻嚇同類型案件。她另指，經過接二連三的意外，現時全港大部份公共屋邨及居屋都已改善垃圾槽設計，這類意外或「終於劃上句號」。



去年1月22日，一名58歲姓關的清潔工人被發現誤墮山景邨垃圾房的大型垃圾桶內，送院搶救不治。近年清潔工誤墮垃圾槽意外不時發生，2010年至今，全港發生至少5宗清潔工人誤墮垃圾槽意外，大部分更當場身亡，意外歸咎於垃圾槽口的設計不符合標準，引起大眾關注。

+ 1

工權會：早年同類意外重判或可向法團施壓

對法庭裁定工商清潔服務有限公司違反職業安全的相關條例，罰款港幣2萬元，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，法庭輕判無法阻止同類型事件發生，她形容山景邨的意外本來可以避免，而且有關條例的最高刑罰為20萬元，假設早年的同類型意外，法庭選擇重判的話，或可對法團施加壓力，盡快改善垃圾槽設計。她另指，經過接二連三的意外，犠牲多條人命後，現時全港大部份公共屋邨及居屋都已改善垃圾槽設計，這類意外或「終於劃上句號」。

勞工處5年前發指引有疏忽 事件不被重視

蕭倩文表示，勞工處和業主立案法團在垃圾槽殺人一事上，不可逃避責任，但卻沒有成為被檢控的一員。她表示，2017年馬鞍山一名清潔工誤墮垃圾槽致死，其後勞工處向所有垃圾槽過大的屋苑發指引，要求改善以符合安全標準，惟直至山景邨的意外發生時，全港仍有近41個屋苑的垃圾槽口未符合法例要求。蕭倩文認為，勞工處發信沒有列明死線，未有要求一定要在限期內完成，否則會罰款等，故令法團、物業管理者不重視事件。

勞工處曾向所有垃圾槽過大的屋苑發指引，要求改善以符合安全標準，惟直至山景邨的意外發生時，全港仍有近41個屋苑的垃圾槽口未符合法例要求。（資料圖片）

蕭倩文另指，2019年9月時的法團會議中，山景邨的物業管理公司曾經提出收細槽口建議，但法團以成本太高為由拒絕，同時以衞生為由反對使用升降機代替運送垃圾，因此最終修改槽口一事不了了之。她解釋，勞工處發出的指引欠處罰機制，亦無人跟進改善工程，令法團可以無視指引，終釀成山景邨的意外。

房屋署不按標準設計垃圾槽 程展緯：責無旁貸

一直致力關注本地勞工權益的藝術家程展緯認為，房屋署作為設計者與屋苑銷售者上「責無旁貸」。《建築條例》對垃圾槽口的設計安全標準要求為250毫米乘350毫米，程展緯表示，所有發生意外的垃圾槽口均由政府設計，而政府在《建築條例》中卻有豁免權，故大部份由房署興建的屋苑，其垃圾槽口設計都不符合法律標準。程展緯指，不理解房署為何不跟隨標準設計屋苑的垃圾槽口，令垃圾槽接二連三發生「吞人」意外。

他另指，房署作為銷售者，擁有山景邨的部份業權，但卻一直推卸責任，沒有依照勞工處的指引，嚴格改善垃圾槽設計，「山景邨工友死之前幾日，房署仲賣緊樓」，房署一直將不合格的樓宇賣出，在事件上理應負上一定責任。

區議員：居民盼盡快重開垃圾槽 電梯運垃圾增傳播風險

截至2021年1月29日，就未符合標準的垃圾槽，勞工處向7條屋邨有關持責者發出「暫時停工通知書」（停槽令），以保障清潔工人的安全，當中包括屯門山景邨。屯門區議員黃丹晴表示， 較早前勞工處已派員到山景邨進行檢查，山景邨部份大廈現已獲得處方「撤銷停工」的指令，可重用垃圾槽。他另指，早前未被獲批重用垃圾槽時，邨內一直用升降機運送垃圾，引起居民不滿，各戶的家居垃恐經由升降機傳播細菌，增加感染新冠肺炎的風險，故居民均希望盡快重啟垃圾槽，以免造成衞生問題。