10男女少年涉禁錮14歲女童　改控襲擊勒索等4罪　轉區院審

10名青少年涉於今年4月在馬頭圍邨水仙樓休憩處，襲擊及非法禁錮一名14歲女童，原被控勒索、製作兒童色情物品等多罪。案件今（5日）在九龍城法院提堂，控方申請撤銷、修訂及新增多項控罪，10人現分別被控襲擊他人致造成身體傷害、非法禁錮及勒索等共4罪。案件押後至10月18日在區域法院答辯，其中2男1女獲准以原有條件繼續保釋。



被告年齡介乎15至21歲

3女7男被告包括：16歲蘇佩儀（中五女學生）、21歲呂秉毅（無業）、17歲黃煒舜（中五學生）、15歲第四被告（無業女）、15歲第五被告（無業女）、16歲曹焱（無業）、19歲朱栢朗（地盤工人）、17歲甘俊希（地盤工人）、20歲鄧子祥（地盤工人）、16歲湯焯霖（女學生），同面對襲擊致造成身體傷害、非法禁錮及勒索三罪。

涉威迫事主X交出1萬元

控罪指，他們於2022年4月18日，在土瓜灣馬頭圍邨水仙樓休憩處，襲擊X；並約於同日在土瓜灣，將X非法及損害性地禁錮，並違反她意願下將她羈留；另約於4月18日至4月30日期間，為了使自己或他人獲益，或意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出1萬元港幣。

鄧子祥另被控一項盜竊罪，指其於2020年4月18日，在九龍土瓜灣，偷竊現金500港元，而該筆款項為屬於X的財產。

案件編號：KCCC 2524/ 2022