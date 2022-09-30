校園欺凌片瘋傳　男生打鼾太大聲竟連人帶床褥被丟走廊　網民激辯

每個人睡覺習慣不同，有些人會出現打呼、磨牙等情況，倘若是自己一個人睡那就還好，如果還有室友，恐怕對方會被吵到無法睡覺。最近大陸河南發生一起案例，一名男大生睡覺時打呼聲太大，結果同寢室的室友「凍未條」，直接連床墊把人搬到走廊，甚至還把行李丟出來。消息一出，引發正反兩派意見。



根據陸媒《網易新聞》報導，事件發生在河南鄭州某學校，影片也在網路上流傳。一般而言，學校宿舍通常都不是單人房，一定至少是兩人一間，甚至四人、六人、八人都有，從影片中看到，4名男同學各自拽著一個角，將床鋪從寢室抬到走廊上，當時有一名男同學還睡在上面正香甜。

行李箱壓身上 想回房卻被狂踢兼丟鞋（點擊放大瀏覽）：

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影片中還發現，該名男同學身上還有個行李箱壓在上面，似乎一點都不影響到他睡眠。4名同學將人和床鋪搬到走廊後，隨即返回寢室睡覺。直到後來有其他人發現，把該名男同學叫醒，他才發現自己被搬到走廊上了，連忙趕緊回到寢室。事後同寢室的室友表示，「我室友經常打呼嚕，吵到我們睡覺了，我們就想整蠱他一下，把他抬了出去」。

消息和影片一曝光，立刻引發網友熱烈討論和回應，但意見呈現整反兩極，有人支持有人反對。支持的一派認為，「對待這種會打呼的人就該這樣做，必須給他個教訓」，但反對的網友卻表示，室友這種行為非常不恰當，畢竟打呼又不是他可以控制的，未免太不尊重人了：「這不是欺負老實人呢？4個人合起夥來欺負他，以後你們還怎麼相處？」但也有人緩頰地說，這應該只是同學之間開玩笑而已，不要太在意。

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