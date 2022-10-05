古典樂天團「維也納愛樂」相隔11年後再訪港演出　門票下周一開售

享譽全球的維也納愛樂樂團事隔11年後，將再度訪港。康文署指，今次邀請樂團訪港，分別於本月24日及25日（周一及二）演出兩場由馬會獨家贊助的音樂會，屆時將由世界級指揮法蘭茲‧韋沙—摩斯特執棒，並聯同過百位團員演奏多首浪漫時期的經典之作，門票介乎380元至1980元，將於下周一（10日）起公開發售。康文署另將透過電台、電視及網上平台現場直播音樂會，詳情稍後公布。

根據政府公布的最新「疫苗通行證」規定，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士將不得進入康文署轄下表演場地。



享譽全球的維也納愛樂樂團事隔11年後，將再度訪港。（康文署提供/圖片來源：Terry Linke）

10月24日首場將演出華格納的《帕西法爾》前奏曲，作品WWV 111、史特勞斯的《死與變容》，作品二十四和德伏扎克的G大調第八交響曲，作品八十八。10月25日次場則演奏布拉姆斯的《悲劇》序曲，作品八十一、F大調第三交響曲，作品九十，以及史特勞斯的交響詩《查拉圖斯特拉如是說》，作品三十。

樂團於1842年成立，在過去180年樂團與歐洲古典音樂的歷史和傳統有着緊密的關係，其獨特的客席指揮制度讓樂團得以與當代優秀的指揮作藝術交流。歷年來曾與樂團合作的著名指揮多不勝數，包括漢斯‧里希特、馬勒、理察‧史特勞斯、卡拉揚和伯恩斯坦等。樂團每年於維也納舉行約40場音樂會，亦多次舉辦海外巡演，足跡遍布中國、德國、美國和日本等國家。

維也納愛樂樂團客席指揮法蘭茲．韋沙─摩斯特，將會即席執棒，並聯同過百位團員演奏多首浪漫時期的經典之作。（康文署提供/圖片來源：Terry Linke）

作為樂團的客席指揮，韋沙—摩斯特多年來與樂團合作無間，除兩度為樂團著名的新年音樂會站台，他亦定期指揮樂團的樂季音樂會，並率領樂團到海外巡演。此外，韋沙—摩斯特亦是克里夫蘭管弦樂團的音樂總監，在過去二十年帶領克里夫蘭管弦樂團展示其卓越的音樂表現，備受國際好評，於2020年更被《紐約時報》讚譽為「美國最佳（交響樂團）」。

「維也納愛樂樂團」音樂會於10月24日及25日晚上8時在香港文化中心音樂廳舉行，票價分380元、680元、980元、1280元、1680及1980元。門票於10月10日起在城市售票網發售，信用卡電話購票請致電2111 5999。門票開售首天，每人每次限購最多四張門票。查詢節目詳情及票務優惠，請致電2268 7321，或瀏覽網頁www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/music/programs_1403.html。

為讓更多樂迷可以欣賞是次音樂盛事，康文署將於演出當晚透過電台、電視及網上平台現場直播音樂會，詳情稍後於上述網頁公布。翻查資料顯示，維也納愛樂樂團於2011年訪港演出時，康文署當時在文化中心戶外廣場現場轉播音樂廳內的盛況。

是次音樂會另設有兩場演前講座（粵語主講），分別於10月24四日及25日下午6時45分在香港文化中心演藝大樓四樓大堂舉行。首場講座講題為「黑暗與光明」，由本地樂評人尹莫違主講。第二場講座講題為「『酷愛布拉姆斯』：理察・史特勞斯對布拉姆斯的鍾情與他們在維也納之足跡」，講者為香港管弦樂團市場推廣總監胡銘堯。只限即場免費入座，座位有限，先到先得。

為符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及相關行政指令的規定，公眾人士在進入康文署轄下表演場地前必須利用手機／其他流動裝置掃描「安心出行」場所二維碼，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及相關行政指令的規定，所有進入康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。根據政府公布的最新「疫苗通行證」規定，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士將不得進入康文署轄下表演場地。

此節目是特區成立25周年慶祝活動之一，並由香港賽馬會獨家贊助。