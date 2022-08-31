康文署下月再辦全港體質調查測試日　對象17至59歲　即日接受報名

康樂及文化事務署9月推出新一輪「全港社區體質調查」測試日，新一期測試日的對象為年齡介乎17至59歲的香港市民，由即日（31日）起接受報名，測試費用全免。

康文署指，由於現階段17至39歲組別收集的數據稍為落後，故呼籲有關年齡組別的市民踴躍參與。



康樂及文化事務署九月推出新一輪「全港社區體質調查」測試日。圖示參加者進行三分鐘台階測試。（康文署圖片）

康文署表示，「全港社區體質調查」旨在建立香港巿民體質數據資料庫，可協助政府確定需優先改善的範疇，以提升巿民的整體體質，參加者亦可透過調查了解自己的體質狀況。

調查依年齡將參加者分成6個組別，新一期測試日的對象為年齡介乎17至59歲的香港市民。完成體質調查的人士，將可獲贈紀念禮品包和體質測試報告。

測時需時約一小時

市民可經專題網頁的「獲邀參加者登記登入」分頁，預先使用特定帳號及密碼登記報名，並選擇測試時段。測試需時約一小時，市民亦可在活動當日即場報名參加，每時段名額有限，先到先得。

康樂及文化事務署九月推出新一輪「全港社區體質調查」測試日。圖示參加者進行平板支撐測試。（康文署圖片）

測試日詳情如下：



日期：九月三日（星期六）和九月四日（星期日）

時間：中午12時至下午2時、下午3時半至6時半、下午8時至10時（最後一節為下午9時）

地點：東昌街體育館

預約登記帳號及密碼：TCSSC



日期：九月七日（星期三）、九月十四日（星期三）和九月十五日（星期四）

時間：下午4時至5時半、下午6時45分-9時45分（最後一節為下午9時）

地點：馬鞍山運動場

預約登記帳號及密碼：MOSSG



日期：九月十六日（星期五）、九月二十二日（星期四）、九月二十三日（星期五）和九月二十七日（星期二）

時間：下午4時至6時、下午7時至10時（最後一節為下午9時）

地點：將軍澳運動場

預約登記帳號及密碼：TKOSG



紅黃碼人士不能進入處所

康文署提醒，參加者必須佩戴口罩、量度體溫及掃描「安心出行」場所二維碼。所有進入或身處康文署轄下的表列處所或其他康文署管理室內場所的人士，亦須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。

根據「疫苗通行證」規定，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士將不得進入康文署轄下的體育處所。