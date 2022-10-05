德保雪粒｜發展局拒地換地籲升級轉型　冰廠：即係掉我落沙漠搵水

經營製冰業40年的德保雪粒，其位於屯門藍地廠址因要發展公營房屋而面臨收回，發展局局長甯漢豪今（5日）明言「地換地」非當局政策，當局會作出賠償及相應協助，並呼籲工廠應思考是否需要升級轉型。



德保雪粒執行董事陳衍行表示，政府做法形同叫工廠自生自滅，「即係掉你落沙漠叫你搵水啦，我會諮詢你，如果你搵到水嘅話。」他又指政府漠視低增值產業需求，亦不理解製冰粒運作：「你話活化，你想我點活化？一杯凍飲你想點活化？」



甯漢豪今日回應近日多宗工廠被收地事件，指有意見希望政府提供「地換地」補償政策，強調「地換地」與政府政策方向有矛盾，政府會提供賠償，提供遷移津貼等。她又說，不是所有工廠均適合香港現時的作業模式及需求，認為工廠應考慮是否要升級轉型。

甯漢豪指「一地換一地」非考慮範圍。（文睿攝）

自德保雪粒遭政府收地一事被廣泛報道後，陳衍行指地政總署今早有派員到工廠了解，但只與工廠聯絡，未有實質協助。他稱當時得知廠址要被收回後，曾到立法會、城規會等提出反對意見，並提交多項建議，惟最終經過當局的「諮詢」後，收回土地的決定一錘定音。

陳衍行表示，認同本港需要發展公營房屋解決住屋問題，但發展過程中，不能漠視在香港紮根幾十年的本土工業或產業，形容政府舉動等於自生自滅，讓工廠在沙漠中找水源。

即係掉你落個沙漠，叫你搵水啦，我會諮詢你，你搵到水嘅話。 德保雪粒執行董事陳衍行

德保雪粒執行董事陳衍行批評政府漠視製冰業。（盧翊銘攝）

陳又說，不少人問他為何不將工廠搬返內地，「政府唔理解我地每日服務緊香港嘅事」，又稱製冰過程全部都是技術，批評政府只將高增值產業視作科技，「呢啲算唔算技能？算唔算科技？我可能讀書唔多唔知咩叫科技，係咪高增值就係科技，低增值就要漠視呢？」

我可能讀書唔多唔知咩叫科技，係咪高增值就係科技，低增值就要漠視呢？ 德保雪粒執行董事陳衍行

他重申，希望冰廠可以原址保留，因為製造冰機用的雪種「唔郁佢可能用到幾十年」，若要工廠搬遷，則需有穩定及長遠的廠址，「唔係每次投資落去一回本又要我走，可以點做？」問及若事情無轉機將有何打算，他指最壞打算便是結束營運。

仲邊有打算？最壞打算就係冇得經營。 德保雪粒執行董事陳衍行