收地爭議｜屯門德保雪粒廠房地料收回起公屋　餐飲業憂缺冰要加價

繼紙包飲品盒回收再造廠「Mil Mil喵坊」後，再有工廠面臨逼遷結業。在本港屹立40年的德保雪粒，因廠房位於屯門藍地擬議公營房屋項目範圍內，將可能被收地。德保執行董事陳衍行表示，製冰廠對水電的需求量大，興建新廠房需時約兩年，在目前的環境下，難以短時間尋找合適的新用地。



德保雪粒料市場佔有率逾兩成，餐飲業界憂慮小型食肆將受打擊，因不少菜色及飲品需要冰塊，在供應減少下，每包冰售價或由目前約30元升至40元，甚至影響凍飲價格。



日製冰最多800噸 聘110名員工及約30名外判司機

德保雪粒位於藍地輕鐵站以西，佔地約5萬平方呎，聘用110名員工及約30名外判司機，客戶有逾3,000名，每年營業額高達1億元。其核心的製冰業務，每日最高可生產約800噸，即兩萬包冰，用途涉及地盤製造水泥、餐飲製作等，估計市場佔有率逾兩成。為了冬天淡季時保住員工飯碗，亦發展延伸業務，與指定經銷商合作，向餐廳提供檸檬片、雞蛋等柴米油鹽的雜貨。

執行董事：若結業將影響旺季冰塊供應

執行董事陳衍行表示，全港具規模的製冰廠僅得四間，惟製冰不像其他製造業，需在指定時間內短時間提供冰塊，例如水泥廠普遍在下午時份，餐飲業則為早、午及晚市的需求量最高。惟冰的保存期有限，需即叫即製，他相信廠房一旦結業，將影響旺季的供應。「就好似突然間疫情要戴口罩，口罩廠點突然供應到個數量呢？」

▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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製冰廠需大量水電 未找到合適用地 斥政府「盲搶地」

問到未來的搬遷計劃，陳無奈表示，政府聲稱提供特惠津貼，但無土地一換一機制，而製冰涉及大量的水電及完善的運輸配套，但北部都會區被劃作發展創科，其他用地則被政府「盲搶地」，認為目前可選擇的用地並不多，斥責政府忽視本地非創科工業，任由他們自生自滅。

陳透露曾向創新園查詢，獲告知有數塊地可租用，但年期僅約10年。他憂慮在現行創科為首的政策下，將來隨時如「Mil Mil喵坊」不獲續租，屆時數年時間興建的廠房，及過千萬元的投資，會化為烏有。「我真係唔知將來點，做唔到可以點做？」

陳衍行解釋，製冰的過程包括儲水、降溫、多重過濾、紫外光殺菌、自動包裝等系統，僅一部製冰機的價格達100多萬元。惟製冰機就如冷氣機，難以搬遷及安裝成本高昂，若現有的製冰機與將來的廠房無法銜接，「恐怕幾十部機會變成廢鐵。」

小型食肆無製冰機勢受打擊 凍飲或加價

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯表示，小型食肆如茶餐廳、冰室、麵檔等，因餐廳的面積有限，難以安置高規格的過濾器及製冰機，雪櫃亦擺放食材為主，需依賴製冰廠提供冰粒，必定會受到打擊。他憂慮即使其他製冰廠的產能可填補德保雪粒，但車隊未必可及時支援。「大家做生意都明白，每部車都排到密密麻麻，全港咁多間食肆，要幾多車隊先運送到？」

徐續指，餐廳不少菜色需要冰塊製成，包括奶茶咖啡等飲品、海南雞及過橋米線亦需要大半桶冰水「過冷河」。他估計若德保雪粒結業，若出現求過於供的情況，每包冰售價或由目前約25至30元，升至35至40元，茶餐廳的凍飲亦有可能受影響而加價。

此外，餐飲聯業協會會長黄家和亦相信，其他製冰廠在短期內，難以取代德保雪粒提供足夠供應。雖然部份餐廳可購買製冰機應對，但他亦擔心市面上的製冰機，數量有限，難以供應予多間食肆。