改善碼頭計劃｜梅窩萬角咀村鐵絲網「封村」　團體憂變私人碼頭

前特首梁振英在2017年《施政報告》中，曾提出改善碼頭計劃，揀選23個位於偏遠地區的公共碼頭，當時建議撥款11億元進行改善工程。其中位於大嶼山梅窩的萬角咀碼頭，是當局納入計劃的其中一個碼頭，不過其所在的萬角咀村，附近全部土地均屬一間私人公司擁有。



《香港01》記者早前到萬角咀村視察，村內通往碼頭的道路，全被鐵絲網包圍，猶如被「封村」。遊人只可於村外止步，無法經陸路行入碼頭。守護大嶼聯盟質疑，碼頭改善工程完成後，若「封村」情況不變，或變成公帑建成的另類「私人碼頭」，變相為發展萬角咀村鋪路：「雖然未至於利益輸送，但係好明顯好似公器私用。」



代表業主管理土地的萬角咀村居民協會則表示，其中一條通往碼頭道路的鐵絲網，是一戶寮屋戶自行興建，強調已要求拆卸：「業主都好願意開放畀大眾使用。」協會又稱，改善萬角咀碼頭有逼切性：「碼頭水位太低，試過有戶伯伯過身，（其妻子）婆婆要伴屍到水位漲先出到去。」



改善碼頭計劃系列：

改善碼頭計劃｜馬灣涌碼頭隔90米設另一碼頭 團體料變「小白象」

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萬角咀碼頭為改善碼頭計劃中第二階段的其中一個選址，土木工程拓展署於今年5月起就設計方案進行諮詢。該署解釋，萬角咀碼頭屬淺海床，只能夠容許小艇在潮漲時靠泊，令村民和遠足人士構成不便和阻礙，故須解決碼頭水深的問題。

根據當局設計圖，工程擬在現有碼頭上伸延出海，料新建的長度將超過現有碼頭一倍，工程後整個碼頭長度約為160米。當局預計，將於2023年起就相關改善工程進行詳細設計及勘探工程，並爭取於2024年第四季陸續展開工程。

《2017年施政報告》中提出改善碼頭計劃，揀選23個位於偏遠地區的公共碼頭，進行改善工程。（土木工程拓展署網頁截圖）

記者曾於9月底赴萬角咀村視察，該處距離梅窩碼頭約50分鐘路程。記者於平日下午約1時半到達萬角咀村。現場所見，約有四間村屋分別坐落在萬角咀村的行人徑一旁，村屋庭院中雖養有鸚鵡，以及放置鳥籠、家庭雜物與若干花盆，但停留半小時期間，整個萬角咀村不見人跡，僅有兩隻模仿人類說話的鸚鵡。

另外，四間村屋及村內大片空地均用上鐵絲網圍住，村屋距離海邊僅約100米，從該處通往海邊的路全部被封鎖。村內的空地則荒廢已久、長滿雜草。行人徑本可延伸至村莊深處及海灘，但亦被鐵絲網圍住，行人無法由村屋位置行入碼頭，只能從村屋之間的縫隙遙遙望到碼頭。盡頭處貼有「私人地方不得擅進」的指示牌，並提示訪客已進入24小時監控區域。對於訪客而言，只能在行人徑止步，未能通往碼頭位置。

私人公司早已購入萬角咀村大部份土地 曾倡改變農地用途

根據土地註冊處資料，萬角咀村大部份土地包括沙灘一帶，於1988年由方達投資有限公司（FRONTRICH INVESTMENTS LIMITED）買入。去年萬角咀村居民協會曾代表業主就《梅窩北分區計劃大綱草圖》提交意見，當中提到業主希望將萬角咀村由現時農地，改變土地用途至「政府、機構或社區用地」，並計劃將萬角咀村發展成「香港海洋生態保育研究實驗中心」，建議的項目包括養殖水產及蔬菜、再生能源發電站及教育中心等。

意見書中又表示，萬角咀村居民一致同意相關建議。不過規劃署在今年4月的城規會會議上指，由於缺乏有關建議的詳細資料，例如發展規模及基礎設施供應等，在現階段把相關用地改劃，「實屬言之過早。」

居民協會︰有兩條行人路行至碼頭 業主願開放予公眾使用

萬角咀村居民協會主席江軍彤回覆指，萬角咀村有兩條行人路可行至碼頭，其中一條因途徑80多歲曾婆婆所住的村屋門口，故協會考慮安全及防疫理由，建鐵閘避免她受滋擾。至於另一條路的鐵絲網，江解釋是由一名申請逆權侵佔的寮屋戶約於2020年興建，強調業主亦不滿做法，更曾就此申請禁制令，惟法庭因沒有急切性而拒受理。

舊碼頭水位淺 曾有居民過身後要待翌日潮漲才能送走

江軍彤又指，業主希望開放土地讓公眾使用，亦願意捐出土地發展海洋保育中心，平衡鄰近發展「明日大嶼」所帶來的污染。他強調，改善萬角咀碼頭有逼切性：「（碼頭）水位太低，婆婆丈夫幾年前過身果陣，因為船入唔到嚟要伴屍到水漲。」

翻查報道，2014年曾婆婆丈夫在家中病逝，當時因潮退水警輪無法泊岸，她要伴屍近19小時，待翌日潮漲才能將遺體移送殮房。

守護大嶼聯盟︰起完咪變私人碼頭？

守護大嶼聯盟召集人謝世傑則表示，去年5月曾嘗試由梅窩行入萬角咀碼頭，不過入村後發現四周被鐵絲網包圍，無法行到碼頭。他強調，原則上不反對改善碼頭工程，不過認為碼頭附近全部屬私人土地，質疑：「起完咪變私人碼頭？政府唔可以限制私人土地使用情況，雖然未至於利益輸送，但係好明顯好似公器私用，淨係為咗間公司。」

土拓署︰會於取得業權人開放通道予公眾使用同意書後 才會申請撥款動工

土木工程拓展署回應指，於去年5月委託顧問公司就改善萬角咀碼頭項目進行工程可行性研究，預計於今年年底完成。該署表示，知悉部份連接萬角咀碼頭的鄉村通道屬私人土地，但一直以來，連接萬角咀碼頭的鄉村通道都開放予公眾使用。

據有關部門了解，由於新冠疫情的關係，村民早前臨時阻擋通道以避免遊人到訪，而最近疫情緩和，經鄉事委員會協調後，有關通道經已回復原狀及供公眾使用。

該署又強調，目前擬議改善萬角咀碼頭的工程項目只在規劃階段，該署及民政事務總署會繼續與相關人士商討，並在取得相關土地業權人就開放有關通道予公眾使用的同意書後，才會向立法會申請改善萬角咀碼頭項目的撥款，以展開相關工程。