逾40年歷史長洲渡輪碼頭擬重建　新碼頭選址水務署長洲廠附近

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-20 17:59

長洲渡輪碼頭於1970年代落成，有40多年歷史，見證長洲近年變遷。隨年月過去，碼頭除了老化，設備未必足以應付現今需求。政府於2019年研究重建長洲碼頭，近日向區議會提交文件表示，初步將鄰近水務署長洲廠的位置，訂為重建碼頭的選址，形容有關方案成本最低，效益最高；當局又會在新建碼頭兩旁建造平台，提供單車泊位。

至於現有的碼頭，根據土木工程拓展署及顧問公司的網頁，由於碼頭結構老化，保留的成本效益存疑，認為拆卸後可騰出水域供船隻使用。

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運輸署及土拓署向離島區議會提交文件，指現時日均約2萬人次使用長洲渡輪碼頭往返長洲及市區或其他離島，如在假日繁忙時段，每小時可達5,000人次，接近飽和。署方又指，碼頭結構亦見老化，公眾期望重建，應付需求。

政府早於2019年，委託顧問公司奧雅納就重建碼頭展開可行性研究，當時提方四個方案，包括原址重建、近水務署長洲廠、長洲市政大廈前的上落貨區，以及近佛教慧因法師紀念中學的位置。隨後兩年，文件指一直諮詢不同持份者的意見，認為整體而言，持份者支持重建碼頭。

新碼頭與現碼頭差1至2分鐘路程

在綜合意見及技術研判結果後，署方初步認為，近水務署長洲廠位置為最適合作為重建選址，而且最能符合持份者的期望。署方解釋，選址與現有碼頭位置相近，步行只需1至2分鐘，而且工程期間不會影響現有碼頭的日常運作，毋須興建臨時碼頭，而且該方案建築工期最短，成本最低，效益最高。署方續指，擬新建的碼頭位置，與現時的長洲公眾碼頭（非渡輪碼頭）之間有一定距離，可供更多空間予船隻，提升航行安全。

▼原有的4個重建方案利弊▼

除了新建碼頭，署方又建議，在新建碼頭兩旁建平台，提供單車泊位，滿足市民需求之餘，亦改善現時單車泊在街道的擠迫情況。至於碼頭上，署方考慮增設智能及環保設備，如可再生能源、船隻充電設施；並會在設計時，盡量善用碼頭的樓面面積，提供更多公共空間。

土拓署與顧問公司的網頁，有透露更多研究詳情。新碼頭將設4個泊位，供常規渡輪服務使用，包括來往中環至長洲航線、橫水渡，以及提供額外航班或臨時停泊。另外，碼頭內有更大候船空間，乘客可在碼頭內等船。

至於現有碼頭如何處理，網頁指由於碼頭結構老化，維護工作及費用日漸增加，認為成本效益成疑，反而拆卸後可騰出水域供船隻使用。

署方預料，研究將於2021年內完成，下一階段將就重建工程展開勘探、設計及法定程序，並爭取盡快展開工程項目。