改善碼頭計劃｜馬灣涌碼頭90米外再設新碼頭　團體憂變「小白象」

前特首梁振英在2017年《施政報告》中，曾提出改善碼頭計劃，揀選23個位於偏遠地區的公共碼頭，當時建議撥款11億元進行改善工程。改善碼頭計劃23個選址中，四個是位於大嶼山。立法會已於今年7月，通過當中二澳碼頭及馬灣涌碼頭撥款，所需費用分別為1.28億及4,580萬元。不過關注團體守護大嶼聯盟表示，二澳碼頭位置為泥灘，是不少海洋生物棲息地，擔心改善工程或造成發展壓力。



聯盟又指，擬建的馬灣涌碼頭一公里範圍內已有兩個設備完善的碼頭，其中東涌公眾碼頭更只與馬灣涌碼頭相隔不足100米，質疑「係咪只係有好過無、錦上添花嘅設施？」聯盟直言，四個位於大嶼山的碼頭選址不合理，憂慮或會變成「小白象」工程，並質疑「呢件事係咪要繼續錯落去？」



改善碼頭計劃系列：

改善碼頭計劃｜梅窩萬角咀村鐵絲網「封村」 團體憂變私人碼頭

二澳附近有大片紅樹林是盧文氏樹蛙的棲息地

根據土木工程拓展署資料，擬建的二澳碼頭位於大嶼山大澳之西南，沒有車路連接。當局指，二澳碼頭由當地村民在1963年之前建成，形容是「原始式設計和結構狀況不佳」，亦沒有設立任何靠泊和繫泊設施。由於碼頭水深較淺，僅可讓小型船隻使用，惟低潮汐期間，小型船隻也不能使用。設計圖顯示，當局計劃在現有二澳碼頭附近，重新興建一個碼頭，料將伸延約200米出海。

當局研究報告指，項目預計對海洋生物的水質影響屬「輕微」，對生態亦沒有不良影響。不過本土研究社表示，二澳毗鄰大嶼山西南海岸公園，有一大片成熟紅樹林，亦是受保護物種盧文氏樹蛙的棲息地，認為若改善碼頭後：「打通人流物流，順道令發展商的發展計劃成行，恐怕對這些區域中的生態整全造成長遠破壞。」

二澳曾發生「封村」事件 村民禁行山客經過

翻查資料，二澳曾出現不少爭議，包括村民曾在2001年「封村」，禁止任何行山人士通過，當時二澳更被冠以「惡人谷」之名。至2013年，現任立法會議員林筱魯與當地居民在二澳發展實驗農場，被環團質疑破壞環境，而他擔任股東的「二澳農作社」則運作至今，定期舉辦農耕體驗及導賞等活動，亦有租出營地。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑認為，二澳碼頭位置為泥灘，是不少海洋生物棲息地，雖然沒有罕見生物，但擔心改善工程或造成發展壓力：「有時都好無奈，政府提出工程項目，令環境面對進一步發展壓力，我哋無辦法相信有足夠理據推動。」

至於位於東涌的馬灣涌碼頭，土木工程拓展署指該碼頭由當地村民建造，主要供馬灣涌內的本地村民和漁民使用。當局又指，馬灣涌碼頭碼頭屬於原始式設計，由於缺乏維修，現時的結構狀況不佳；而碼頭附近水深淺，碼頭繫泊設施不足，部份甚至已受損。當局計劃重建現有碼頭，並延長碼頭42米。

大澳公眾碼頭則鄰近大澳文物酒店，其前身是舊大澳警署，與鄰近市中心的大澳渡輪碼頭距離約一公里。當局指現時大澳公眾碼頭主要使用者為小型漁船、街渡和大澳文物酒店的遊客，認為需改善大澳公眾碼頭的結構安全及上落設施。

馬灣涌碼頭1公里內另有兩碼頭

謝世傑指，馬灣涌碼頭與東涌公眾碼頭只相隔不足100米，而東涌發展碼頭則距離約一公里，相信公眾碼頭亦可供漁民使用：「（馬灣涌碼頭）係咪只係有好過無、錦上添花嘅設施？」他又表示，大澳公眾碼頭現時已沒有渡輪使用，步行往大澳市中心亦須半小時，直言政府倘希望增加無障礙設施：「假日幾千人用渡輪碼頭，點解唔係改用多人用嗰個？」

謝批評，改善碼頭計劃的選址沒有公開諮詢，而相關計劃的委員會成員全部均為政府部門，即使當局決定選址後曾進行諮詢：「就算我哋話唔應該做，（政府）都係話定好晒要『去馬』。」他擔心三個碼頭即使完善改善工程後，因位置偏遠及附近居民人口較少，使用量亦可能不高：「可能又會變咗『小白象』。」

土拓署︰大部份碼頭項目仍在工程可行性研究或詳細設計階段

土木工程拓展署回覆指，計劃第一及第二階段涵蓋23個碼頭項目，當中10個已取得撥款，工程預算總額為約9億6千萬元。至於其餘大部份仍在工程可行性研究階段或詳細設計階段，工程預算要待詳細設計大致完成後才可確定。

就二澳碼頭，該署指擬議碼頭旁邊的道路及附近行山徑均屬政府用地，開放予公眾使用。雖然鄰近二澳村的部份行山徑位於私人土地，公眾仍可經鳳凰徑第七段的改道路線由二澳經牙鷹山前往分流、狗嶺涌等地方。至於環境方面，該署指環境評估研究的結論是，擬議改善碼頭工程不會對環境造成長遠的不良影響，環境審查報告亦已在2019年9月獲環境保護署署長同意。該署又強調，在碼頭設計時已將受影響的天然海岸範圍減至最小。

擬建馬灣涌碼頭可方便漁民從漁船搬運漁獲至碼頭

至於馬灣涌碼頭，土木工程拓展署指雖然附近有東涌公眾碼頭，但該碼頭距離較遠及有較多其他船隻使用，未能便利漁民的日常運作及滿足基本作業需要。而馬灣涌碼頭擬議改善工程包括提供浮動平台兼斜道，該浮動平台由多個構件組成，可隨海面升降，除與碼頭船身經常保持同一水平外，平台本身亦會形成一條斜道，方便漁民從漁船搬運漁獲至碼頭，亦可作為無障礙設施便利市民和遊人來往附近景點。

大澳公眾碼頭方面，該署僅表示，鄰近市中心的大澳渡輪碼頭屬於登岸梯台，並不屬於計劃下考慮的碼頭項目。