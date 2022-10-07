網台主持傑斯發煽動言論　官斥增破壞治安風險　囚32月兼充公資產

網台D100主持「傑斯」（原名尹耀昇）承認前年在網上發表包括推翻中國共產黨，及宣揚香港獨立等言論，更涉洗黑錢1032萬元。他求情時稱，原本在網上頻道講波的他，受社會氣氛影響才評論政治。他被還柙後經過反思，看到自己過去的愚昧和自大，一切以自己為標準，並成了天主教徒，現已學懂放下憤怒和寬恕，現只想與家人重聚。案件今（7日）在區域法院判刑，法官謝沈智慧指尹作為網媒，對普通市民具影響力，他卻利用其網台作出煽動行為，加劇破壞社會安寧和治安的風險，判他入獄32個月，並正式下令充公他487萬資產。



法官早前已稱會充公尹的487萬資產，今正式下命令，並限尹須在6個月內繳付，否則加監5年。



被告尹耀昇（54歲）承認1項串謀作出具煽動意圖的作為罪和3項洗黑錢罪。煽動罪指他於2020年2月8日至11月21日期間，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布及上載網上節目。洗黑錢罪則指，他於同年2月22日至11月30日，清洗約1032萬的黑錢。

同案女被告利寶麗（51歲，保險從業員）則否認兩項洗黑錢罪，連同尹否認的6項控罪則保留在法庭檔案，不予起訴。

指尹發表言論部份原因為選票

對於辯方求情稱尹非政治人物，犯案非為一己利的說法，法官並不認同，指尹已承認推動民主派初選，部份原因是為了選票，且尹的收入來源亦與其節目觀看多寡有關。

口才了得絕非一時衝動

至於辯方指案發時社會背景、氣氛獨特，尹作為土生土長的香港人，最初是受僱主要求才談及政治，當時真誠地認為其言論並不犯法，惟法官認為尹的言論充斥粗言穢語的謾罵，對於辯方指尹不善言辭，法官反指尹以口才、點擊率賺取收入，絕非快言快語，且尹持續犯案，亦可見其絕非一時魯莽，辯方的說法非有效減刑理由。

法官謝沈智慧法官指尹作為網媒對普通市民具影響力，卻利用其網上平台作出煽動行為，加劇破壞社會安寧和治安的風險。(資料圖片)

官斥尹發煽動言論行為是火上加油

法官指，尹作為網媒對普通市民具影響力，卻利用其網上平台作出煽動行為。另犯案時香港正值連串、持續並嚴重的暴力衝擊和違法行為，法官直斥尹的行為明顯是火上加油，加劇破壞社會安寧和治安的風險。此外，尹在國安法生效後5個月內仍持續犯案，明顯是挑戰法律，就煽動罪判其囚14個月。

指尹是洗黑錢的主腦

至於3項洗黑錢罪涉及超過1000萬，超過410次提存款轉帳交易，交易長達9個月，期間尹指示利協助處理財產，明顯是主腦，就此3罪分別判他入獄12個月、20個月及12個月，3罪同期執行，但其中18個月與煽動罪分期執行，即尹的總刑期為32個月。

被告尹耀昇求情時稱，他原本只是在網上頻道講波，受社會氣氛影響才評論政治。(資料圖片)

曾發言論要求外國制裁香港官員

案情指，尹於案發期間在網上頻道「傑斯頻道」、網台D100 等主持共39個節目，部份內容包括煽惑他人抗拒或推翻中國共產黨、推動初選、掟汽油彈和宣揚香港獨立等。其中於2020年8月8日的節目中，他要求外國政府進一步制裁香港主要官員，包括給予時任特首林鄭月娥一個「死全家族」的教訓。

亦提中共是極權獨裁國家

他在其他節目亦多次發表煽動言論，包括形容中共是全世界最邪惡的極權獨裁國家，著觀眾應仿傚烏克蘭的革命運動，「趕到林鄭著草都得」；指內蒙古和香港各有所屬族群，前者的酷刑較香港的新屋嶺，「恐怖呢一百倍一千萬倍都唔止」，但仍然持續抗爭；指共產黨要消滅各個族群，進行文化滅絕；並指中國國旗代表不會聆聽人民聲音、恐怖統治和殖民；台灣則是有自由民主的獨立國家等。

就尹承認洗黑錢罪，指他於涉案時間透過三個銀行戶口，清洗合共約1032萬元的黑錢。該些戶口都有巨額轉帳等，亦與尹報稱的主要收入不相稱。

還柙期間學懂放下憤怒和怨恨

尹認罪後撰寫了一封求情信，並呈上法庭，信內提到，他在還柙期間反思，認為此屬天主的安排，要他放下憤怒、怨恨、自私、驕傲，重新去學習寬恕和苦痛，及認識自己的無能。他又寫到：「我看見自己的愚昧、妄自尊大、自以為事…我一直以為自己的良心便是一切的標準。」他的代表律師亦指，案中涉及的洗黑錢方法並不複雜，尹沒有得到報酬。

案件編號：DCCC 615/2021