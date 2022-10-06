中半山堅麗閣、愛都大廈及屯門御半山等污水呈陽性　16萬人須快測

本港疫情持續，政府今（6日）表示，中西區、屯門區及元朗區部份大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，居民需要快測，當中涉及屯門景峰花園、屯門御半山、天水圍Wetland Seasons Park，以及中半山豪宅麥當奴大廈及堅麗閣等。

當區的民政事務處將會陸續向涉及區域的居民、清潔工和物業管理員，派發共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼10月6日 部份污水陽性屋苑▼



政府為應對新冠疫情，在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，相關地區如下：

中西區 — 麥當勞道和馬己仙峽道附近一帶住宅（範圍包括堅麗閣、愛都大廈、嘉苑等，見下表）

麥當勞道和馬己仙峽道附近一帶住宅（虛線標明範圍）污水呈陽性，民政事務處將派發快速抗原測試包。（政府新聞處圖片）

屯門區 — 景峰花園、景新臺、怡樂花園、偉景花園、彩暉花園、景峰豪庭、御半山、御半山II期、山景邨及楊小坑村

元朗區 — 天恩邨、Wetland Seasons Park及慧景軒

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。