國泰機師工會︰人手短缺史無前例嚴重　國泰稱已啟動全面招聘計劃

政府近日放寬檢疫措施，機組人員亦率先實施「0+0」，國泰航空在兩年前大裁員後，開始重聘機組人員。

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會 ﹙HKAOA﹚今日（6日）發稿稱，國泰正面臨史無前例的人手及培訓短缺（unprecedented staffing and training shortages），與兩年前相比，機長及副機長人手大減四成。工會指，離職潮源於大裁員時，國泰永久削減機師薪金及待遇。工會聲明中，亦引述資深機長批評，國泰藉着疫情大幅扣減薪金，待遇於香港已難以生活。

工會指，由於人手不足，國泰航班目的地及班次勢減少，將為出遊市民帶來不便，而且由於機票供應量減少，加上需求旺盛，可預視機票價格持續上升。工會續批評，國泰並無準備重奪國際航空領袖地位，如要回復昔日輝煌，需要調高薪酬待遇挽留現有人手，並重聘已離任的機師。

國泰表示，自去年夏季起已增聘約300名機師，機師僱用薪酬條款極具市場競爭力。該公司亦已啟動全面招聘計劃，目標是增聘超過4,000名前線員工，包括於2023年底前增聘的700名機師，滿足公司未來18至24個月的營運需求。



▼2020年10月21日國泰大裁員▼



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國泰機師工會今日主動發稿，指2020年10月大裁員之前，原本有約4,000名機師，但現時只餘下約2,500人，當中較為資深的職級，即機長（Captain）及副機長（First Officers）更加大減四成。工會指，這些機師有數以十年的經驗，本身屬於國泰的瑰寶，但卻持續離職，離職率史無前例地高，日後會出現人手空缺。

機長︰現時國泰提供的待遇 在市場上欠缺競爭力

工會續指，離職潮源於國泰大裁員時，管理層單方面強行永久削減機師的薪酬待遇，令機師深感不滿。其中一名飛行時數達15,000個小時的資深機長，由於擔心被秋後算帳，故匿名地批評：「公司清楚地表明，我哋並非團隊中的一員（The Company made it clear this time that we are not really part of the team）」。他續指，疫情期間無論員工及工會，都願意領取無薪假及減薪共渡時艱，但國泰只視疫情為永久削減薪酬待遇的契機。

該名機長續指，國泰自以為削減開支，但這個決定實際做成更深遠的影響，削弱香港航空樞紐的地位。他表示，現時國泰提供的待遇，在市場上欠缺競爭力，而且不可能在香港養家生存（simply not competitive and make it impossible for a family to survive in Hong Kong）。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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工會︰斷絕與機師工會來往 將為國泰史上成本最大的行政失誤

新聞稿亦引述另一名年資較淺的機師稱，國泰當年未經談判便決定裁員減薪，大批資深員工受影響。他表示，對國泰信心已動搖，並開始考慮是否仍應於國泰任職。

工會主席Paul Weatherilt表示，資深機師的作用，是過往國泰成為全球首屈一指航空公司的要素之一，但國泰斷絕與機師工會來往，未有談判，又大幅削減機師薪酬待遇，此舉將為國泰史上其中一個成本最大的行政失誤（one of the costliest management errors in the history of Cathay Pacific）。

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近期國泰已增加培訓機師，不過工會質疑，培訓是漫長的過程，尤其經驗及安全是航空界的關鍵。工會續稱，部份訓練課程已較疫情前縮短，擔心在招聘及培訓新人的壓力下，會影響國泰的訓練質素。

工會認為，由於人手不足，國泰航班目的地及班次都會減少，將為出遊市民帶來不便，而且由於機票供應量減少，加上需求旺盛，可預視機票價格持續上升。工會續指，如國泰要重建聲譽及樞紐地位，唯一方法是提供具市場競爭力的薪酬待遇，以挽留現有人手，及重聘離職員工。

國泰︰自去年夏季起已增聘約300名機師 機師僱用薪酬條款極具市場競爭力

國泰航空表示，國泰擁有足夠及經驗豐富的航空專業人才，支持現行的航務運作，繼續以最高水平的安全標準運作和提供顧客服務。我們會繼續盡快重建香港與世界各地的航班網絡聯繫，惟重建航班運力需要一定時間，必須要為營運作出充分準備，包括為機組及前線人員安排培訓，以及調配飛機重返機隊。此外，由於營運航班亦涉及其他複雜的限制，航班運力需時逐步增加。

發言人續指，因客運航班於過去一年多期間減少至正常水平的極小部分，目前有許多機組人員需要更新執照的有效期，即使解除所有運作限制，有關程序仍需時間處理。我們的培訓計劃全面符合所有監管機構的規定，亦正有序進行。隨機組人員陸續更新牌照，國泰亦會增加航班運力及航班，強化航線網絡。

自去年夏季開始重新招聘本地機師以來，已招募約200名合資格機師；聯同集團旗下其他航空公司，我們已增聘約300名機師。 目前國泰亦已啟動一項全面招聘計劃，滿足公司未來18至24個月的營運需求，目標是增聘超過4,000名前線員工，包括於2023年底前增聘的700名機師（當中300名為直接錄取機師及400名見習機師培訓計劃畢業生）。國泰亦重推見習機師培訓計劃，計劃於2025年前招募及培訓逾1,000名見習機師。

國泰又稱，過去兩年來，已打造目標更明確、效率更高、競爭力更強的業務，得以應對疫後的旅遊新常態。當時的目標是盡量保存最多職位，同時履行對香港航空樞紐及顧客的責任。發言人強調，機師僱用薪酬條款極具市場競爭力，得以成功招聘及保留優秀機師，繼續重建航班網絡。