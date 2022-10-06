公院三醫生曾建議不要打針　腦瘤病人不獲免針紙　要友人上門剪髮

警方早前拘捕了7名涉嫌濫發「免針紙」的醫生，相關「免針紙」將在下周三起失效，即有2萬張「免針紙」被作廢。

患有腦瘤的Sammy今日（6日）在電台節目分享自身經歷，指3名公立醫院醫生曾建議她不要打針，理由是腦內仍有一粒瘤「未搞掂」，後來政府政策改變，市民要持有「免針紙」才能豁免打針，相關的主診醫生便改口稱她可以打針，因此她現時已無法獲得「免針紙」，故出外時非常不便。

香港病人政策連線主席林志釉亦表示，有涉嫌濫發「免針紙」的醫生被捕後，他們曾收到市民求助，指過去公立醫院醫生曾為他們發出「免針紙」，但之後遭拒絕。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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Sammy 因血管畸形瘤爆開，4月曾在家暈倒入院。完成手術後，她左眼更失去視力。她憶述，當時政府尚未開始「谷針」，她清醒後曾先後問過醫院內的三個醫生，三人均稱她的腦尚有一粒瘤，且該血管瘤貼近神經線，手術有機會導致癱瘓，故不能做手術，亦建議她不要打針。

後來政府政策有變，市民要持有「免針紙」才能豁免打針。Sammy 指，當時她前往醫院覆診，相關的主診醫生便改口稱可打針，亦表明不會為她發出「免針紙」。

後來Sammy 另找私家腦科醫生，該醫生亦建議她不要打針，因該腦瘤仍然發炎，便一直有向她發出「免針紙」。然而，她稱直到8月，因政府規定只能由主診醫生發出「免針紙」，故她已無法取得「免針紙」。

她批評，她的腦瘤一直存在，身體狀況一直無大變化，但政策轉變後，醫生的態度已不同，坦言現時「邊度都去唔到」，現已無法去餐廳堂食，剪髮亦要靠友人上門幫忙，故相當不便。

有醫生被捕後 公院醫生拒絕再發針紙

香港病人政策連線主席林志釉表示，有涉嫌濫發「免針紙」的醫生被捕後，他們曾收到市民求助，指過去公立醫院醫生曾為他們發出「免針紙」，但之後遭拒絕。

林志釉又指，其中一位「免針紙」遭作廢的病人亦向他們求助，他因醫生被捕已被無奈取消之前的針紙。林為該病人轉介另一位醫生，該醫生看過病歷後，亦確認他有醫學需要，故再向他發出「免針紙」。

林認為，政府過去一直強調《基本法》，建議政府應解釋作廢上述「免針紙」的法律基礎，向大眾交待理據。