逾50歲今可齊打新冠流感疫苗　老友記冀更健康：政府無叫都要求打

各區社區疫苗接種中心今日（6日）起可讓50歲或以上接種新冠疫苗香港居民，選擇同時免費接種流感疫苗。佐敦官涌社區疫苗接種中心是其中一個可同時接種科興疫苗及流感疫苗的接種中心，雖然首日選擇接同打兩針市民並不多，但亦有接種了兩種疫苗的市民指覺得感覺不錯，認為可令自己身體健康：「政府無叫我都自己要求打。」



記者今早到佐敦官涌社區疫苗接種中心，可見有不少中年人士進內注射疫苗。（梁晉穎攝）

今早佐敦官涌社區疫苗接種中心，有不少中年人士預約入內接種疫苗，但同時接種新冠及流感疫苗人士不多。

70多歲的李女士今日接種第四針科興疫苗，她覺得接種流感疫苗可以更健康：「政府無叫我都自己要求打。」她更慶幸既無確診新冠，今年也沒感染流感：「打流感針效果非常好，清明果陣打，未曾試過有流感。」她指接種中心的職員態度也很好，有仔細問她問題。她期望香港盡快通關，自己接種後就可以到外地遊玩。

李女士指接種後可令身體健康，期望盡快通關，自己可去遊玩。（梁晉穎攝）

有市民欲只接種流感疫苗摸門釘

有人就希望只接種流感疫苗而「摸門釘」，70多歲的余生及余太今日希望接種流感疫苗，因為之前都在官涌接種中心接種了四針新冠疫苗，以為今日可以再接種流感疫苗，不過因爲中心不容許只接種流感疫苗，所以他們要再尋找私家診所。雖然如此，他們都覺得沒有不方便，「老人家唔使返工就郁動下」。同樣在今日接種了科興及流感疫苗的黎女士，都是為了響應政府要求，「政府話要咁樣打」，她覺得接種後都覺得沒有太大不適。

黎女士表示應政府要求，同時接種科興及流感疫苗。（梁晉穎攝）

各區社區疫苗接種中心會於今日起讓五十歲或以上接種新冠疫苗的香港居民選擇同時免費接種流感疫苗。合資格人士可透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃預約系統（booking.covidvaccine.gov.hk），在預約接種新冠疫苗時同時預約接種流感疫苗。合資格人士亦可由十月六日起，在接種新冠疫苗時，即場選擇同時免費接種流感疫苗。