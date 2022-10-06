新冠、流感雙重中招死亡率高六倍　醫學會籲公眾打針防雙重疫情

新冠疫情逐漸趨緩，政府逐漸放寬社交距離及入境檢疫措施。香港醫學會今日（6日）表示，過往三年本港幾乎無流感感染個案，市民流感病毒免疫力恐下降，呼籲儘早接種流感疫苗，以免冬季出現「雙重疫情」，將對醫療系統造成負擔。



香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，如同時感染新冠肺炎及流感，死亡風險為一般人的六倍，亦是單計感染新冠病毒的人士兩倍，強調市民不能掉以輕心。



香港醫學會五名醫生呼籲市民接種流感疫苗，預防冬季可能來臨的雙重疫情。（劉夢婷攝）

參考南半球流感疫情 憂冬季流感爆發

曾祈殷指，根據過往紀錄，南半球流感情況對北半球預測冬季流感有參考價值。今年南半球流感出現反彈，而過往流感疫情在6至9月，今年四五月便出現高峰，澳洲8月流感確診數逾20萬宗，創下五年新高，為北半球地區帶來反彈警示。曾祈殷還指，南半球大部分病例由H3N2甲型流感引起，更易導致嚴重流行病。

即便新冠疫情期間，市民養成戴口罩、勤洗手等衛生習慣，但仍不可忽視流感風險。曾祈殷指，戴口罩「的確幫到手」，但「唔好忘記我地食飯時會除低口罩」，而冬季在室內用餐，若通風情況不理想仍有飛沫感染風險。

雙重感染死亡率高 症狀更嚴重

曾祈殷表示，若同時感染新冠肺炎及流感，死亡率為常人的六倍，亦是新冠患者的兩倍，併發症較多，易引起炎症，「用到呼吸機同埋入ICU個機會都大咗」。

醫學會聯席主席曹志豪指，過去三年由於新冠疫情防疫措施，本港幾乎沒有流感感染個案，市民對流感免疫力恐下降，尤其是有哮喘等長期病患的小朋友，更需要打針，「打完至少要兩個星期先至有效」，曹志豪建議及早接種。

香港醫學會醫生互相接種流感疫苗。（劉夢婷攝）

香港醫學會五名醫生呼籲市民接種流感疫苗，預防冬季可能來臨的雙重疫情。（劉夢婷攝）

醫學會義務司庫、心臟科專科醫生蘇睿智表示，嚴重流感會增加體內炎症，觸發免疫風暴、加強凝血，從而增加心臟病發及中風機會。他引用外國研究指，流感發病後一星期，心肌梗塞和中風風險分別增加10倍及8倍。

港人抗疫打針疲勞 恐影響流感預防

香港醫學會會長鄭志文表示，新冠疫情前，平均每年因流感死亡人數達400人左右，幼童逾20名，直言市民不能因經歷新冠疫情便不擔心流感。

鄭志文還表示，港人已出現打針疲勞，「好多人都打咗三針甚至四針新冠疫苗」，或因而對打流感疫苗有抵觸心理，呼籲市民切勿掉以輕心。

港醫學會會長鄭志文指，過往三年本港幾乎無流感感染個案，市民流感病毒免疫力恐下降。（劉夢婷攝）

醫學會五名醫生當日親身示範接種流感疫苗。曾祈殷介紹，流感疫苗主要有注射及噴鼻，通常2至49歲人士適合噴鼻，但若免疫力不足、或屬華人婦女、或有哮喘病的人群便不適合用噴鼻式。