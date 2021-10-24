新冠疫苗｜研究長者可一併打流感針　許樹昌：左右兩邊同日打

衛生防護中心轄下聯合科學委員會將於本周三開會，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(24日)接受商台節目訪問時表示，世衛早前更新指引，建議可同時接種新冠及流感疫苗，「一針打右邊，一針打左邊」，他透露開會時將會討論相關議程，予長者在冬季流感高峰期，可一併接種的可行性。

委員會亦將討論打第三針安排，許樹昌提到，由於變種病毒肆虐，加上打針後抗體會隨時間下降，或需每隔一年注射加強劑一次。



許樹昌表示，進入冬季流感高峰期，不少長者會打流感針，正好可於同一時間順道接種疫苗。（資料圖片 / 羅君豪攝）

同時打流感打及新冠疫苗不影響保護率

許樹昌表示，長者接種率低，港府亦有加強接種渠道，包括於社區會堂提供接種服務，醫管局亦開放公立醫院設置接種站。他提到，世衛早前更新指引，可同時注射流感針及新冠疫苗，右左手分別打一針，對兩種疫苗的保護率影響不大，專家委員會將於本周三討論有關做法。

他指，進入冬季流感高峰期，不少長者會打流感針，正好可於同一時間順道接種新冠疫苗，「還掂嚟開打針，可以同日打埋(新冠疫苗)，係好有效方法」。他又提到，不少子女因不放心，不同意居於院舍的父母打針，他指傳媒最初廣泛報道挪威等地長者打針後死亡新聞，令死亡概念根深蒂固，惟有關長者大多已年逾85歲，「死亡係解釋得到」，他相信需多加功夫，始能扭轉港人觀念。

許樹昌表示或需定期接種疫苗加強劑。(資料圖片)

第三針估計免疫系統有問題及60歲以上者首批接種

討論打第三針安排亦是開會議程之一，包括接種優次等，他相信腎臟或器官移植者，或免疫系統有問題人士，以及60歲以上長者，可予首批接種；其次則是前線醫護及對抗疫症相關工種。

科興加復必泰第三針抗體較高

中大及港大分別正進行第三針成效研究，他提到，其負責跟進的已接種兩劑科興個案而言，一半人續打科興、餘下一半則轉打復必泰，初步數據顯示，轉打復必泰後抗體相對增多，但仍有待分析。他又指，首兩劑接種滅活平台的疫苗，倘第三針轉為接種另一平台、例如核酸疫苗相對較好，可刺激產生更多抗體。

被問到以色列等亦研究打第四針，打疫苗針會否變恆常習慣，他表示或需定期接種加強劑，「每年一次有可能」，由於變種病毒肆虐，加上打針後抗體出現下跌情況，「尤其滅活跌得快，始終要打加強劑。」