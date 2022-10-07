普京盟友超級遊艇泊港　海事處：不會執行個別國家單方面制裁

俄羅斯總統普京盟友、鋼鐵寡頭莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）的價值40.6億港元超級遊艇「Nord」，10月5日抵港停泊至今。因為俄羅斯入侵烏克蘭，莫爾達紹夫被歐盟、美國、英國、澳洲、瑞士和日本制裁。

海事處回覆傳媒查詢時表示，不評論個別抵港船隻事宜，特區政府一直全面實施及執行聯合國安理會的制裁，個別國家可能基於自身考慮，向某地單方面制裁，特區政府沒有權力亦不會實施其他司法管轄區的單方面制裁。



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原以越南峴港為目的地 來港後未有離港時間表

9月28日，Nord離開海參崴，原本登記的目的地為越南峴港，但到10月5日駛到香港。

根據海事處資料，Nord從俄羅斯遠東港口海參崴出發，10月5日下午4點14分抵港，到「西面檢疫及入境船隻錨地」停泊，即堅尼地城和青衣之間的海域。該船代理人為位於黃竹坑的「艪思動遊艇有限公司」（Lodestone Corporation Limited）。

未來36小時離港船隻名單中，未有Nord的紀錄。目前所有抵港船隻，需抵港前不少於24小時書面通知海事處並獲允許，要提供國旗、抵港目的、保險提供者名稱等資料。

避制裁改註冊地 駛至親俄港口

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美相繼制裁俄羅斯寡頭，扣押他們在歐美等地的遊艇。意大利已扣押莫爾達紹夫的另一艘遊艇「Lady M」，價值6,500萬歐元（約5億港元）。

超級遊艇「Nord」在德國建造，未出廠已備受關注，價值5.21億美元（約40.6億港元），總噸位9,250噸，長142米，有6層甲板、直升機停機坪、泳池等設施。

Nord原本在英國海外屬地開曼群島（Cayman Island）註冊，或為規避制裁而改為俄羅斯註冊，今年3月西印度洋島國、英聯邦國家塞舌爾（Seychelles），駛至俄羅斯遠東港口海參崴，之後曾駛經日本海至韓國（南韓）釜山港。

除了莫爾達紹夫的遊艇，其他俄羅斯寡頭的遊艇，已紛紛駛離歐洲或英聯邦國家，改到俄羅斯本土或親俄國家註冊及停泊。