新達廣場、祥華邨及竹園北邨等18地點污水呈陽性　14.5萬人須快測

大埔、北區及黃大仙三區至少17屋邨或屋苑因污水監測呈陽性結果，政府今日（17日）表示，當區的民政事務處將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約十四萬五千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。當中涉及包括大埔的富雅花園、新達廣場、宏福苑；粉嶺的祥華邨、粉嶺樓村；以及黃大仙竹園北邨。



▼10月7日 部份污水陽性屋苑▼



政府指，環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，三區地點包括：

大埔區 — 宏福苑、上碗窰、下碗窰、富雅花園、新達廣場、泮涌新村、景雅苑及逸雅苑

北區 — 祥華邨、粉嶺樓村、東閣圍、祠堂村、河霸村、麻笏圍、軍地北村及軍地東村

黃大仙區 — 竹園北邨及仁愛街附近一帶住宅（見附件）

政府又指，因應上述各區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約十四萬五千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，而公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽以下網頁連結（快速抗原測試資訊）。