MIRROR演唱會｜消息：鋼索老化或涉多因素　康文署警方等未達共識

人氣男團MIRROR紅館演唱會螢幕墜下事故，發生至今已逾兩個月。康文署早前表示，調查工作已接近尾聲，完成後會盡快對外公布有關報告。消息指，康文署成立的工作小組已於9月23日提交報告，結果認為是涉事鋼索材料「金屬疲勞」老化致事故發生，但形容事故成因「好複雜」，或涉多個不同因素結合致事故發生，難指向單獨一方就事件承擔責任。

據了解，當局與同樣有展開調查的警方和勞工處開會，三方報告個別觀點，至今未達成共識，暫難以整合成最終報告，提交律政司拍板。而康文署牽頭的工作小組，原訂舉行的會議，近期已兩度延期，暫未知何時可再次召開會議。



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消息︰或涉多個不同因素結合致事故發生

消息指，康文署工作小組基於專家調查報告得出的共識，認為事故原因是基於涉事鋼索材料老化所致，亦即是早前一直指向的「金屬疲勞」，但由於專家報告未能取得鋼索最初的原材料數據，故難以斷定是否材料出現問題，亦傾向相信涉人手操作或環境影響，加速金屬疲勞。

消息形容，事故成因「好複雜」，難以一口咬定鋼索出廠時有問題，或是人為操作問題所致，故「指向唔到邊一個人（要負責任）」，或是多個不同因素結合致事故發生。

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消息續指，康文署上月23日提交專家報告後，需再與同樣有就事件展開調查的警方和勞工處開會，並要將三方報告整合為一份最終報告，「要等三方大家握咗手，DOJ（律政司）亦都同意咪搞掂」，故現時無法推斷報告何時可出爐。該消息形容，勞工及福利局局長孫玉菡早前雖指，調查已到尾聲：「接近尾聲，係尾聲嘅開始，尾聲嘅中段，定係尾聲嘅終結？」

康文署工作小組原訂昨開會 延至下周後再延期

另外，據了解，康文署工作小組原定昨日（6日）開會，會議最終推遲到下周一（10日），惟會議需第二度延期，暫未知再次開會的日期，亦難言下次開會是「終極會議」。