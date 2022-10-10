醫管局推遙距診治　大澳80歲婆婆用「HA Go」家中睇醫生

80多歲的大澳居民陸婆婆，需定時到東涌北大嶼山醫院老人科覆診，每次都需待子女回大澳，再接載和陪她到醫院。疫情下遙距診治興起，陸婆婆最近也開始使用「HA Go」遙距診症覆診，老人家無需再舟車勞頓出東涌，可安在家中接受診症。



醫管局在近年大力推出「HA Go」手機應用程式，希望應用科技加強醫療效率，病人除可安在家中預約診症服務，更可以用遙距醫療，透過視像通訊見醫生。醫管局期望遙距治療可以逐步應用，加強醫院或診所護理的效率。



醫療信息主管彭育華(左)及醫管局總行政經理(聯網運作)黃立己(右)指醫管局會大力發展遙距醫療，用資訊科技加強醫療效率。(梁晉穎攝)

醫護人員選擇病情穩定病人參與遙距醫療

醫管局在2019年底推出「HA Go」手機應用程式，當中除了可以預約診症，更在近年新增「遙距醫療」功能，讓病人無需親身到醫院或診所，接受醫管局提供的醫療服務，病人可以在家中，透過視像通話會見醫生。醫護人員會選擇合適的病人參與遙距醫療，包括病情穩定，不需要接受臨床檢查的病人。

醫管局醫療信息主管彭育華指，新冠疫情加快遙距醫療的服務的推進，無論是服務的使用量，病人學習應用的機會，或是「HA Go」內的系統提升次數都相應增加。她指過去兩年多，醫管局就向超過45,000人次，提供不同遙距醫療服務。新冠確診病人要隔離，他們或其家人或照顧者就可用遙距診症，翌日就可以收到藥物。

送藥服務仍然需要改進

不過彭育華指，送藥的服務仍然需要改進，如何安全而即時地把藥物送上，是現時要面對的問題。她指會考慮跟物流公司合作，讓送藥的過程更快捷方便。

大澳鄉事委員會職員教陸婆婆用「HA Go」

醫管局總行政經理(聯網運作)黃立己指，遙距治療除了令病人節省舟車勞頓及在醫院等候的時間，可以方便一些行動不便，但住在偏遠地區的病人。他分享一位在大澳居住的陸婆婆，平常需定期到東涌北大嶼山醫院老人科覆診，80多歲的她每次覆診，都需待子女回大澳接載和陪同到醫院。

醫管局就決定讓婆婆使用遙距醫療，找到大澳鄉事委員會的職員教導婆婆使用「HA Go」的遙距診症覆診，令婆婆與其家人不用舟車勞頓，安在家中診症。

「HA Go」將增電子病假書

黃立己指遙距醫療需要持續改善，例如每間專科門診診所都需要增設遙距醫療設備，同時「HA Go」應用程式都需要持續更新，例如增加電子病假書等。他希望遙距醫療不只限於診症服務，更可以有遙距教育講座等服務，就可以推廣至更多院舍及偏遠地區的病人。