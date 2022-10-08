香港世界桌球大師賽｜傅家俊轟147驚天反勝　文體旅局訪問神預測

香港桌球「神奇小子」傅家俊今日（8日）主場出戰，與希堅斯爭入香港桌球大師賽決賽，傅家俊（Marco）一度局數落後1：3，後來追平4：4再反勝6：5，於決勝局更以一Q147清枱，躋身決賽。



「神奇小子」驚天反勝球迷熱血沸騰，文化體育及旅遊局亦立即出post祝賀，並上載傅家俊早前接受該局訪問的片段，當中就提及有球迷話最欣賞傅家俊的心理狀態調節好，就算落後都會堅持爭取反勝機會，傅家俊遂解釋反勝之道：「如果真的要放棄，你只需要主動向對方握手，但是你不握手，就是證明你也覺得還有機會勝利。」



結果，訪問內容提到的逆轉勝劇情就如「神預測」般在今日紅館香港桌球大師賽四強戰上演，文體旅局在貼文亦為明日（9日）出戰決賽的傅家俊加油，表示正如Marco所言，信念很重要！



香港桌球「神奇小子」傅家俊10月8日主場出戰，與希堅斯爭入香港桌球大師賽決賽。（梁鵬威攝）

傅家俊與希堅斯鬥足11局，從落後1：3反勝6：5，決勝局以147清枱，打出生涯第5次滿分147度，打入最後一隻「黑柴」傅忍不住手槌胸口伸脷，而賽後他謙稱：「唔知自己算唔算世界級。」

香港桌球「神奇小子」傅家俊10月8日主場出戰，與希堅斯爭入香港桌球大師賽決賽。（梁鵬威攝）

夢幻級逆轉勝在香港主場紅館上演，球迷興奮，文化體育及旅遊局賽後亦即在社交平台發貼文祝賀，除了 #支持香港運動員 #香港運動員加油 #文體旅支持你等等Hashtag，亦上載傅家俊早前接受該局訪問的片段。

文體旅局訪問談反勝信念 傅家俊：不握手就證明你覺得還有機會勝利

57秒的訪問中，主持提及有球迷話最欣賞傅家俊的心理狀態調節好，就算落後都會堅持爭取反勝機會，傅家俊遂解釋反勝之道：「如果真的要放棄，你只需要主動向對方握手，但是你不握手，就是證明你也覺得還有機會勝利。」