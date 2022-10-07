世界桌球大師賽開幕　楊潤雄指復常要考慮周全　預告續有文藝活動

「香港世界桌球大師賽2022」本月6日至9日在紅館舉行，比賽今日（7日）舉行開幕禮，文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席典禮，他在Facebook撰文指出，非常理解大家希望生活復常，但要顧及安全感，定必要考慮周全一步一步復常，才能持續下去。



一連四天的賽事分為挑戰賽及表演賽，挑戰賽邀請七屆世界桌球錦標賽冠軍、世界排名第一的奧蘇利雲、世界排名第二的卓林普、本地桌球「一哥」傅家俊，及本地桌球「一姐」吳安儀等。



維也納愛樂樂團本月演出 楊潤雄：未開售已掀撲飛潮

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在Facebook撰文表示，隨着0+3等防疫抗疫措施精準放寬，感到市民大眾較前陣子快樂，「早前香港對緬甸的足球比賽，超過一萬球迷入場。這兩天我到紅館觀看世界桌球大師賽，更深深感受到入場球迷的雀躍，現場氣氛一流；幸運的球迷更可以取得大師的簽名」。他還表示，非常理解大家希望生活復常，但要顧及安全感，定必要考慮周全一步一步復常，才能持續下去。

楊潤雄還表示，首先受惠0+3的是前往外地交流的演藝人士，而外地演藝人士及團體來港演出也便利得多，本月將有維也納愛樂樂團的兩場演出，這是自2020年以來首次有世界級的百人樂團在港現場演出，還未開售已經掀起撲飛潮。

楊潤雄指，未來數月還有不少文化藝術活動陸續舉行，包括西九文化區M+博物館「草間彌生：一九四五年至今」展覧、新視野藝術節、韓國十月文化節、日本秋祭in香港。

本月將有維也納愛樂樂團的兩場演出，這是自2020年以來首次有世界級的百人樂團在港現場演出，還未開售已經掀起撲飛潮。（圖片來源：Terry Linke）

馬會撥款1.5億與港府共同成立「運動科研資助計劃」

「香港世界桌球大師賽2022」由馬會獨家贊助，香港桌球總會主辦，分為挑戰賽及表演賽兩部分，是馬會審批撥捐6.3億元支持政府慶祝香港特別行政區成立25周年而舉辦的多個項目之一。賽事開幕禮於今天舉行，由楊潤雄、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉及桌球總會主席羅永聰主禮。

挑戰賽共邀得8位世界頂尖桌球好手和香港精英球手同場對壘，當中包括七屆世界桌球錦標賽冠軍、世界排名第一的奧蘇利雲，以及世界排名第二的卓林普、本地桌球「一哥」傅家俊，及本地桌球「一姐」吳安儀等。

吳安儀如願與奧蘇利雲交流球技，並合照留念。（吳安儀Facebook截圖）

賽馬會還指，馬會先後撥款支持興建多項體育訓練設施及培訓計劃；亦以對等配對形式撥款1.5億港元，與政府共同成立「運動科研資助計劃」，希望透過提升運動科學設備及器材、改善運動醫學，協助香港運動員備戰未來不同賽事。