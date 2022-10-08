香港桌球大師賽｜傅家俊決勝局轟147　激戰11局反勝希堅斯闖決賽

主場出戰的傅家俊與希堅斯爭入香港桌球大師賽決賽，「神奇小子」早段氣勢被希堅斯壓倒，局數一度落後1：3，在休息過後及時回勇，打成4：4平手。雙方激戰11局，結果傅家俊神奇反勝6：5，率先躋身決賽。



傅家俊（Marco）與希堅斯（John Higgins）周四（6日）分別淘汰沙比及特林普後，今日在4強對壘。星期六的紅館入座率明顯更高，當傅家俊進場時依然歡呼聲雷動，Marco的一對女兒亦是座上客之一。

傅家俊賽後感言：

傅家俊兩名女兒也是座上客之一。（梁鵬威攝）

希堅斯連續4局「起Break」領先

傅家俊首局有機會上手，打出22度後打失黑波，希堅斯隨即把握機會，「起Break」即打出一棒105度，先拔頭籌。在場球迷毫不吝嗇地向傅家俊打氣，加油聲不斷，Marco次局有機會起手打出75度清枱，順利以76：50扳回一城。

第3局，希堅斯初段打入紅波後，再打入藍波，可惜白波卻跌入袋中「撻死」。傅家俊再有埋枱機會，惜打入「黑柴」後，白波走進紅波堆中，他只好以高角度出手，其後拱手相讓予希堅斯，這名蘇格蘭並不客氣，再次「起Break」打出68度再下一城。希堅斯勢如破竹，第4局再轟出83度，將領先優勢擴大至3：1。

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希堅斯早段手感不俗。（梁鵬威攝）

傅家俊休息後回勇

休息過後，希堅斯與傅家俊初段嘗試「撞Cushion」攻入紅波，惟同樣不果，雙方不斷將紅波打往另一面來防守，紅波散佈在不同位置。Marco隨後嘗試進攻，攻入遠枱的紅波，一口氣打出61度，並打入中袋紅波致勝，追至較接近的紀錄，惟希堅斯第6局一棒再轟91度，再度拉開局分。

傅家俊在第7局初段再度遠枱打失，希堅斯把握機會打出41度，Marco再有埋枱機會，今次未有讓機會溜走，每打入一球，球迷就報以掌聲，Marco不負眾望以70度清枱，局數追至3：4。

第8局，傅家俊打失「餐士波」落後至14：38，再有機會埋枱，先打入紅波後卻再度打失「黑柴」，幸好其後再有起手機會，打中遠枱紅波後，即使未能連槌清枱，但Marco仍打出一球精彩的防守，把白波收在粉紅波後，希堅斯首次救波失敗後，他與球證花了不少時間討論，他更指揮球證放置白波的位置，其後都順利救波。傅家俊結果以67：46再取一局，追至4：4平手。

傅家俊不乏埋枱機會。（梁鵬威攝）

小休後，希堅斯再打出「Century Break」，以105度再取領先，距離決賽只差一步。傅家俊未有放棄，第9局把握機會「起Cue」，途中打完黑波後，白波位置太近紅波，但他依然將紅波送入中袋，惜其後再度打中袋「炒粉」，幸好希堅斯未能收復失地，Marco以72：1拿下第10局，局數追成5：5。

雙方進入決勝局，全場球迷為傅家俊集氣，希堅斯嘗試遠枱進攻打失，傅家俊埋枱機會來了，圍繞紅波與黑波之間逐一解決，球迷歡呼聲此起彼落，結果Marco轟出今場唯一的「Century Break」，以完美147度完成賽事，順利以局數6：5反勝希堅斯，率先晉級決賽。

傅家俊紅館147清枱時刻：

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