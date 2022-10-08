傅家俊轟147震撼紅館　用行動證明自己仍屬世界級｜桌球大師賽

傅家俊決勝局的一棒147，讓紅館球迷瘋狂了。

香港桌球大師賽，傅家俊跟「巫師」希堅斯鬥足11局，從落後1：3到追平4：4再到反勝6：5，決勝局更以147清枱，他賽後謙稱「唔知自己算唔算世界級」，但他的表現已是最佳答案。



打進最後一隻「黑柴」，傅家俊忍不住手槌胸口，興奮伸脷，畢竟由落後到追平再這樣反勝，更於紅館發生，絕對是夢幻級逆轉。

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梁鵬威攝

他於現場接受司儀即時訪問時說，今天並非處於最佳狀態：「自己的狀態不是最好，John（希堅斯）表現非常優秀，我卻入局非常慢，整場賽事都只是一局一局追。」

梁鵬威攝

看傅家俊打波，對香港球迷而言是樂趣。（梁鵬威攝）

傅家俊晉級決賽後，對手將是羅拔臣或者奧蘇利雲的勝方，問他信心如何？他謙稱：「沒想太多，沒想過自己可以入決賽，這個比賽水平很高，參賽球手都是世界級……」此時他頓了一頓，再說：「我不知道自己是否世界級，但決賽對手肯定比自己強大。」早已歡呼聲不斷的現場觀眾，聽到傅家俊如是說，反應更熱烈，用最強的歡呼與掌聲說明，傅家俊在香港人心中絕對是世界級。

傅家俊再談到於紅館打桌球，他再次感謝香港人支持：「香港人一直對桌球運動非常支持，桌球運動很特別，不如於其他項目的反應和感受，很高興能夠在紅館打桌球，多謝各位觀眾。」

現場球迷熱烈。（梁鵬威攝）

在香港人心中，傅家俊絕對是世界級。（梁鵬威攝）

傅家俊紅館147清枱時刻：